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6 ноября 2024, 8:10 Читати українською

Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

Курс биткоина достиг $75 тыс., установив новый исторический рекорд. Прошлый максимум на отметке $73 777 был установлен в марте 2024 года на крупнейшей в мире бирже Binance в паре со стейблкоином USDT.

Курс биткоина достиг $75 тыс., установив новый исторический рекорд.
Фото: depositphotos

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Что происходит с курсом

В конце мая и начале июня цена биткоина уже приближалась к этим отметкам, но каждый раз не доходила до мартовского рекорда. В ночь на 29 октября биткоин достиг отметки $70 тыс., обновив максимум с начала лета, а к концу дня торговался уже выше $73 тыс. — менее чем на 1% ниже максимума.

Наконец, в ночь с 5 на 6 ноября, в день президентских выборов в США, курс биткоина начав расти примерно с $68 тыс. в 6:00 достиг на Binance отметки ровно в $75 000, после чего незначительно откатился. На 8:00 биткоин торгуется по $74,4 тыс.

Ситуация на крипторынке

Ситуация на крипторынке осенью 2024 года складывается в пользу биткоина, в преддверии президентских выборов в США в пользу криптовалюты играет открытая поддержка Дональда Трампа.

Бывший президент в предвыборной гонке сделал ставку, в том числе и на поддержку криптовалютного сообщества. Он неоднократно обещал поддержку криптобизнесу в своей публичной риторике, а в конце июля выступил на конференции Bitcoin 2024 в Сиэтле, собравшей более 20 тыс. участников. По данным на утро 6 ноября, Трамп лидирует в предвыборной гонке по количеству голосов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 ноября 2024, 8:15
#
+++
+
0
Prya
Prya
6 ноября 2024, 8:21
#
Сегодня мы все проснулись в другом мире, похоже)
+
+15
Bookseller
Bookseller
6 ноября 2024, 8:23
#
За сутки цена моих битков взлетела на 25000 баксов… Надолго ли?
+
+15
Ostap333
Ostap333
6 ноября 2024, 9:11
#
Ну так продавайте. Всіх грошей не заробиш
+
+15
JWT
JWT
6 ноября 2024, 11:01
#
І впав до 0 якщо дивитись на віджет мінфіна
+
0
Riojas
Riojas
6 ноября 2024, 11:28
#
Спасибо Дональду Фредовичу, зафиксировал прибыль сегодня
+
0
Prya
Prya
6 ноября 2024, 11:30
#
Рано, все только начинается))
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