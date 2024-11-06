Курс биткоина отреагировал на предварительные результаты выборов в США, установив новый рекорд

Курс биткоина достиг $75 тыс., установив новый исторический рекорд . Прошлый максимум на отметке $73 777 был установлен в марте 2024 года на крупнейшей в мире бирже Binance в паре со стейблкоином USDT.

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Что происходит с курсом

В конце мая и начале июня цена биткоина уже приближалась к этим отметкам, но каждый раз не доходила до мартовского рекорда. В ночь на 29 октября биткоин достиг отметки $70 тыс., обновив максимум с начала лета, а к концу дня торговался уже выше $73 тыс. — менее чем на 1% ниже максимума.

Наконец, в ночь с 5 на 6 ноября, в день президентских выборов в США, курс биткоина начав расти примерно с $68 тыс. в 6:00 достиг на Binance отметки ровно в $75 000, после чего незначительно откатился. На 8:00 биткоин торгуется по $74,4 тыс.

Ситуация на крипторынке

Ситуация на крипторынке осенью 2024 года складывается в пользу биткоина, в преддверии президентских выборов в США в пользу криптовалюты играет открытая поддержка Дональда Трампа.

Бывший президент в предвыборной гонке сделал ставку, в том числе и на поддержку криптовалютного сообщества. Он неоднократно обещал поддержку криптобизнесу в своей публичной риторике, а в конце июля выступил на конференции Bitcoin 2024 в Сиэтле, собравшей более 20 тыс. участников. По данным на утро 6 ноября, Трамп лидирует в предвыборной гонке по количеству голосов.