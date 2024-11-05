Кабмин одобрил АРМА покупку военных облигаций на 2 миллиарда гривен

Кабинет министров согласовал Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) покупку облигаций на 2 млрд грн. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

«Одобрен объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа „Военные облигации“ в сумме 2 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», Кабинет Министров согласовал Национальному агентству по розыску и менеджменту активов покупку военных облигаций на сумму $31 млн и 6,5 млн евро.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.

Ранее АРМА могла покупать военные облигации только по гривне.

На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около $15 млн.