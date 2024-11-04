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4 ноября 2024, 17:45 Читати українською

В 2023 году коллекторы в Украине заработали 737 миллионов

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м. Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl.

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м.
Фото: depositphotos

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Кто получил наибольший прирост

Наибольший прирост — в 190 раз — показало ООО «Саниго». А лидером по выручке в 145 млн грн является ООО «Финансовая компания «Европейское агентство по возврату долгов» Сергея Тигипко.

Как работает рынок коллекторов в Украине

В Реестре на октябрь 2024 года зафиксировано 79 коллекторских компаний, 4 из которых уже исключены из списка. В 2021 году к нему добавились 62 юрлица, в 2022-м — 5. Реестр пополнили еще по 6 коллекторских компаний в 2023-м и 2024 году соответственно.

Где «пасутся» коллекторы

В столице зарегистрировано 57 из 79 проанализированных предприятий. Еще 2 компании — на Киевщине. В Запорожской и Черниговской областях размещены 6 и 5 юрлиц соответственно.

По три компании на Днепропетровщине и Одесской области. А также по одной компании зарегистрировано в Кировоградской, Львовской и Полтавской области.

Большинство коллекторских компаний (36) работают по КВЭДу «Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй». Еще 20 фирм из исследуемого перечня работают в области права.

Из исследуемого списка 24 коллекторских компании связаны с 11 финансово-промышленными группами в системе YouControl.

Напомним

В 2023 году коллекторским компаниям Украины удалось превысить финансовые показатели почти на 18% по сравнению с довоенным 2021 годом и на 70% по сравнению с 2022-м.

За последние почти 3 года увеличилось количество участников коллекторского рынка — 6 компаний в 2023 году, 6 фирм за 9 месяцев 2024-го. И две компании, внесенные в Реестр в 2022 году еще до начала вторжения.

По состоянию на октябрь в Реестре 79 компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
4 ноября 2024, 18:08
#
Дивно як вони примудряются це робити. Знаю про один випадок коли людина заборгувала 6000 гривен. Ці дятли вже пів року дзвонять на мій новий номер телефону та шлють мені СМСки про цей борг. А це свідчить що десь мінімум півтора роки до цього цей номер був неактивний після чого був виставлений на продаж. І ці півтора роки дятли так само намагались туди дзвонити та погрожувати СМСками. Тож вже мінімум два роки вони займаются цією дурною роботою яка крім збитків їм нічого не принесе. А це ж не тільки витрати на дзвінки та СМСки, але й витрати на роботу тих людей що дзвонять і ввімкнувши дурника намагаются дізнатись де ж подівся їх боржник.
+
+15
bonv
bonv
4 ноября 2024, 20:30
#
Труби колекторні…
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