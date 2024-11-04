В 2023 году коллекторы в Украине заработали 737 миллионов

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше, чем в 2021-м. Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl.

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Кто получил наибольший прирост

Наибольший прирост — в 190 раз — показало ООО «Саниго». А лидером по выручке в 145 млн грн является ООО «Финансовая компания «Европейское агентство по возврату долгов» Сергея Тигипко.

Как работает рынок коллекторов в Украине

В Реестре на октябрь 2024 года зафиксировано 79 коллекторских компаний, 4 из которых уже исключены из списка. В 2021 году к нему добавились 62 юрлица, в 2022-м — 5. Реестр пополнили еще по 6 коллекторских компаний в 2023-м и 2024 году соответственно.

Где «пасутся» коллекторы

В столице зарегистрировано 57 из 79 проанализированных предприятий. Еще 2 компании — на Киевщине. В Запорожской и Черниговской областях размещены 6 и 5 юрлиц соответственно.

По три компании на Днепропетровщине и Одесской области. А также по одной компании зарегистрировано в Кировоградской, Львовской и Полтавской области.

Большинство коллекторских компаний (36) работают по КВЭДу «Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй». Еще 20 фирм из исследуемого перечня работают в области права.

Из исследуемого списка 24 коллекторских компании связаны с 11 финансово-промышленными группами в системе YouControl.

Напомним

В 2023 году коллекторским компаниям Украины удалось превысить финансовые показатели почти на 18% по сравнению с довоенным 2021 годом и на 70% по сравнению с 2022-м.

За последние почти 3 года увеличилось количество участников коллекторского рынка — 6 компаний в 2023 году, 6 фирм за 9 месяцев 2024-го. И две компании, внесенные в Реестр в 2022 году еще до начала вторжения.

По состоянию на октябрь в Реестре 79 компаний.