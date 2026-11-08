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8 ноября 2026, 17:10 Читати українською

Просроченные водительские права: кому в Украине разрешили управлять автомобилем без замены документа

В Украине во время военного положения водители могут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, но только при определенных условиях. Исключение касается исключительно первого водительского удостоверения, выданного сроком на два года. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД .

В Украине во время военного положения водители могут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, но только при определенных условиях.
В Украине во время военного положения водители могут управлять автомобилем с просроченным удостоверением
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Кому разрешено ездить с просроченными правами

Согласно постановлению Кабинета Министров № 184 от 3 марта 2022 года, водители могут продолжать пользоваться первым водительским удостоверением, даже если срок его действия истек.

Такое ослабление будет действовать в течение всего военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

В то же время в МВД отмечают: эта норма не распространяется на все просроченные водительские документы. Речь идет исключительно об удостоверениях, которые граждане получили впервые на два года.

Несмотря на временное разрешение на управление транспортом, такие документы считаются недействительными и подлежат обмену.

Как заменить просроченное удостоверение

Обменять водительское удостоверение можно онлайн через приложение «Действие» или Кабинет водителя, если документ отображается в электронной системе.

Также можно обратиться в любой сервисный центр МВД, независимо от места регистрации.

Для обмена необходимы водительские права, паспорт или ID-карта с соответствующими данными о месте жительства и идентификационном коде.

Когда придется повторно сдавать экзамены

Если в течение двух лет пользования первым удостоверением водитель совершил три или более нарушений ПДД, обмен документа возможен только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Новое удостоверение выдается сроком 5 или 15 лет.

Примерная стоимость услуги составляет 650 грн без учета банковской комиссии.

Перед посещением сервисного центра МВД необходимо зарегистрироваться через систему «Е-запись» или терминал самообслуживания в центре.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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