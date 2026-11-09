Toyota RAV4 или Renault Duster: какие авто выбирали украинцы и бизнес в октябре

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,9 тысяч новых легковых автомобилей. При этом продажи частным покупателям сократились на 46% по сравнению с октябрем прошлого года, а в корпоративном сегменте — на 16%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 4,9 тысяч новых легковых автомобилей.

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Кто покупал новые автомобили

По данным ассоциации, большинство новых легковушек в октябре приобрели физические лица — 61%. На юридические лица пришлось 39% продаж.

Структура продаж новых легковых автомобилей в октябре

Таким образом, из примерно 4,9 тыс. новых автомобилей около 3 тыс. приобрели частные покупатели, а 1,9 тыс. — компании.

В то же время, спрос сократился в обоих сегментах рынка, но среди физических лиц падение оказалось значительно ощутимее.

Самые популярные автомобили среди частных покупателей

Лидером продаж среди физических лиц стал кроссовер Toyota RAV4, который в октябре был выбран 161 раз.

В пятерку самых популярных моделей также вошли:

Какие автомобили покупали компании

В корпоративном сегменте первенство удерживает Renault Duster. В октябре юридические лица приобрели 165 таких автомобилей.

Рейтинг самых популярных моделей среди компаний:

Итак, среди частных покупателей самой популярной моделью остается Toyota RAV4, тогда как корпоративные клиенты чаще выбирают Renault Duster.

В то же время Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg вошли в пятерку лидеров в обоих сегментах авторынка.

Для сравнения, по итогам января-сентября 2026 года продажи частным покупателям сократились на 16%, тогда как корпоративный сегмент вырос на 8%. Октябрьская статистика свидетельствует об ухудшении динамики в обеих категориях.