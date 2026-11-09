Европейская комиссия и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance готовят программу поддержки промышленного сотрудничества между Францией и Украиной. Она предусматривает €150 млн. европейских гарантий и €13 млн. грантов.
Дроны, РЭБ и космические технологии: Франция и ЕС запускают программу партнерств с украинскими производителями на €480 млн
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Благодаря этим инструментам планируют привлечь более 480 млн евро финансирования в течение трех лет, а также создать 30 партнерств между французскими компаниями и украинскими стартапами в сфере оборонных и двойных технологий.
Об инициативе объявили во время European Defence Week в Париже. Программа должна помочь французскому бизнесу выходить на украинский рынок, инвестировать в местные предприятия и разрабатывать совместные технологические решения. В то же время она должна облегчить украинским компаниям доступ к финансированию, оборудованию и промышленной экспертизе европейских партнеров.
Кто будет финансировать сотрудничество и как будет работать программа
Ключевым участником инициативы с французской стороны станет Bpifrance — государственный инвестиционный банк Франции, поддерживающий предприятия через кредитование, гарантии, страхование экспортных операций и инвестиции в капитал. В реализации программы также примут участие его дочерние структуры Bpifrance Assurance Export и Bpifrance Investissement.
Европейские гарантии должны снизить финансовые риски для французских компаний, планирующих работать в Украине. В частности, речь идет о финансировании закупок украинскими предприятиями оборудования и продукции французских производителей, открытии французских производств в Украине и создании совместных предприятий с местным бизнесом.
Таким образом, программа предусматривает не просто предоставление грантов, а использование гарантий ЕС для привлечения значительно большего объема частного и институционального финансирования.
Инициатива будет реализовываться в рамках Ukraine Investment Framework (UIF) — инвестиционного механизма Европейского Союза для восстановления и модернизации Украины. Он является частью программы Ukraine Facility в размере €50 млрд. Сам UIF имеет €9,6 млрд гарантий и смешанного финансирования, с помощью которых ЕС планирует мобилизовать до €40 млрд инвестиций в украинскую экономику.
Какие украинские отрасли получат поддержку
Программа ориентирована, прежде всего, на стратегические промышленные направления и технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сферах.
Среди приоритетов:
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беспилотники воздушного, наземного и морского базирования;
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системы радиоэлектронной защиты;
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космические технологии;
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коммуникационные и навигационные системы;
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критически важные компоненты;
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энергетика, цифровые технологии и промышленное оборудование.
Особое внимание будет уделено проектам с высокой технологической добавленной стоимостью, которые помогут развивать украинские производственные мощности и усиливать инновационный потенциал предприятий.
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Французские компании будут искать партнеров среди украинских стартапов
Помимо финансовой поддержки, программа предусматривает помощь в поиске партнеров и налаживании промышленного сотрудничества. Через три года организаторы планируют создать 30 партнерств между французскими предприятиями и украинскими стартапами.
Для этого будут использоваться EuroQuity — международная платформа Bpifrance, которая помогает компаниям, стартапам и инвесторам находить партнеров и развивать совместные проекты.
Ожидается, что французские производители получат доступ к украинским технологическим разработкам, а украинские стартапы могут привлекать инвестиции, промышленную экспертизу и выходить на европейские рынки. Особый интерес представляют разработки в оборонной сфере, где украинские компании за годы полномасштабной войны накопили значительный опыт создания и адаптации технологий.
В то же время, договоренность пока находится на этапе юридического оформления: окончательное заключение соглашений зависит от завершения внутреннего согласования в Европейской комиссии и подготовки контрактной документации.
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