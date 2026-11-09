Дроны, РЭБ и космические технологии: Франция и ЕС запускают программу партнерств с украинскими производителями на €480 млн

Европейская комиссия и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance готовят программу поддержки промышленного сотрудничества между Францией и Украиной. Она предусматривает €150 млн. европейских гарантий и €13 млн. грантов.

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Благодаря этим инструментам планируют привлечь более 480 млн евро финансирования в течение трех лет, а также создать 30 партнерств между французскими компаниями и украинскими стартапами в сфере оборонных и двойных технологий.

Об инициативе объявили во время European Defence Week в Париже. Программа должна помочь французскому бизнесу выходить на украинский рынок, инвестировать в местные предприятия и разрабатывать совместные технологические решения. В то же время она должна облегчить украинским компаниям доступ к финансированию, оборудованию и промышленной экспертизе европейских партнеров.

Кто будет финансировать сотрудничество и как будет работать программа

Ключевым участником инициативы с французской стороны станет Bpifrance — государственный инвестиционный банк Франции, поддерживающий предприятия через кредитование, гарантии, страхование экспортных операций и инвестиции в капитал. В реализации программы также примут участие его дочерние структуры Bpifrance Assurance Export и Bpifrance Investissement.

Европейские гарантии должны снизить финансовые риски для французских компаний, планирующих работать в Украине. В частности, речь идет о финансировании закупок украинскими предприятиями оборудования и продукции французских производителей, открытии французских производств в Украине и создании совместных предприятий с местным бизнесом.

Таким образом, программа предусматривает не просто предоставление грантов, а использование гарантий ЕС для привлечения значительно большего объема частного и институционального финансирования.

Инициатива будет реализовываться в рамках Ukraine Investment Framework (UIF) — инвестиционного механизма Европейского Союза для восстановления и модернизации Украины. Он является частью программы Ukraine Facility в размере €50 млрд. Сам UIF имеет €9,6 млрд гарантий и смешанного финансирования, с помощью которых ЕС планирует мобилизовать до €40 млрд инвестиций в украинскую экономику.

Какие украинские отрасли получат поддержку

Программа ориентирована, прежде всего, на стратегические промышленные направления и технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сферах.

Среди приоритетов:

беспилотники воздушного, наземного и морского базирования;

системы радиоэлектронной защиты;

космические технологии;

коммуникационные и навигационные системы;

критически важные компоненты;

энергетика, цифровые технологии и промышленное оборудование.

Особое внимание будет уделено проектам с высокой технологической добавленной стоимостью, которые помогут развивать украинские производственные мощности и усиливать инновационный потенциал предприятий.

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