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9 ноября 2026, 8:00 Читати українською

Дроны, РЭБ и космические технологии: Франция и ЕС запускают программу партнерств с украинскими производителями на €480 млн

Европейская комиссия и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance готовят программу поддержки промышленного сотрудничества между Францией и Украиной. Она предусматривает €150 млн. европейских гарантий и €13 млн. грантов.

Европейская комиссия и французский государственный инвестиционный банк Bpifrance готовят программу поддержки промышленного сотрудничества между Францией и Украиной.
Франция и ЕС запускают программу обороненого партнерства
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Благодаря этим инструментам планируют привлечь более 480 млн евро финансирования в течение трех лет, а также создать 30 партнерств между французскими компаниями и украинскими стартапами в сфере оборонных и двойных технологий.

Об инициативе объявили во время European Defence Week в Париже. Программа должна помочь французскому бизнесу выходить на украинский рынок, инвестировать в местные предприятия и разрабатывать совместные технологические решения. В то же время она должна облегчить украинским компаниям доступ к финансированию, оборудованию и промышленной экспертизе европейских партнеров.

Кто будет финансировать сотрудничество и как будет работать программа

Ключевым участником инициативы с французской стороны станет Bpifrance — государственный инвестиционный банк Франции, поддерживающий предприятия через кредитование, гарантии, страхование экспортных операций и инвестиции в капитал. В реализации программы также примут участие его дочерние структуры Bpifrance Assurance Export и Bpifrance Investissement.

Европейские гарантии должны снизить финансовые риски для французских компаний, планирующих работать в Украине. В частности, речь идет о финансировании закупок украинскими предприятиями оборудования и продукции французских производителей, открытии французских производств в Украине и создании совместных предприятий с местным бизнесом.

Таким образом, программа предусматривает не просто предоставление грантов, а использование гарантий ЕС для привлечения значительно большего объема частного и институционального финансирования.

Инициатива будет реализовываться в рамках Ukraine Investment Framework (UIF) — инвестиционного механизма Европейского Союза для восстановления и модернизации Украины. Он является частью программы Ukraine Facility в размере €50 млрд. Сам UIF имеет €9,6 млрд гарантий и смешанного финансирования, с помощью которых ЕС планирует мобилизовать до €40 млрд инвестиций в украинскую экономику.

Какие украинские отрасли получат поддержку

Программа ориентирована, прежде всего, на стратегические промышленные направления и технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сферах.

Среди приоритетов:

  • беспилотники воздушного, наземного и морского базирования;

  • системы радиоэлектронной защиты;

  • космические технологии;

  • коммуникационные и навигационные системы;

  • критически важные компоненты;

  • энергетика, цифровые технологии и промышленное оборудование.

Особое внимание будет уделено проектам с высокой технологической добавленной стоимостью, которые помогут развивать украинские производственные мощности и усиливать инновационный потенциал предприятий.

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Французские компании будут искать партнеров среди украинских стартапов

Помимо финансовой поддержки, программа предусматривает помощь в поиске партнеров и налаживании промышленного сотрудничества. Через три года организаторы планируют создать 30 партнерств между французскими предприятиями и украинскими стартапами.

Для этого будут использоваться EuroQuity — международная платформа Bpifrance, которая помогает компаниям, стартапам и инвесторам находить партнеров и развивать совместные проекты.

Ожидается, что французские производители получат доступ к украинским технологическим разработкам, а украинские стартапы могут привлекать инвестиции, промышленную экспертизу и выходить на европейские рынки. Особый интерес представляют разработки в оборонной сфере, где украинские компании за годы полномасштабной войны накопили значительный опыт создания и адаптации технологий.

В то же время, договоренность пока находится на этапе юридического оформления: окончательное заключение соглашений зависит от завершения внутреннего согласования в Европейской комиссии и подготовки контрактной документации.

Как мы писали: ЕС согласовал €4,7 млрд компенсаций за военную помощь Украине: на что направят средства

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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