Украина может потерять еще миллионы жителей: сколько населения останется до 2040 года

Численность населения на подконтрольной Украине территории с начала полномасштабного вторжения россии сократилась примерно с 37 млн до 27−28 млн человек. Основными причинами стали массовый выезд граждан за границу, оккупация части территорий и падение рождаемости. По одному из демографических сценариев к 2040 году население на подконтрольной территории может сократиться до 25 млн человек. Об этом говорится в материале The Economist , опубликованном 5 ноября 2026 года.

По одному из демографических сценариев к 2040 году население на подконтрольной территории может сократиться до 25 млн человек.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько украинцев осталось в стране

По оценкам, приведенным изданием, сейчас на территориях, контролируемых украинским правительством, проживают около 27−28 млн человек.

Еще примерно 3−5 млн украинцев находятся на временно оккупированных территориях, а более 5 млн уехали за границу.

Как изменилась численность населения

Рождаемость упала до одного из самых низких уровней в мире

По данным The Economist, суммарный коэффициент рождаемости в Украине сократился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8−0,9 в 2026 году.

Для простого воспроизводства поколений необходим показатель около 2,1 ребенка на одну женщину.

Ситуацию подтверждает и статистика природного сокращения населения.

По данным Опендатабота со ссылкой на Министерство юстиции, в первом полугодии 2026 года в Украине:

Таким образом, количество умерших превысило количество родившихся примерно в 3,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2025 рождаемость снизилась на 16%.

Сколько украинских беженцев планируют вернуться

Одним из главных факторов демографического кризиса остается миграция.

По оценкам Центра экономической стратегии, в начале 2026 года за границей находились около 5,6 млн украинских беженцев.

В то же время, только 43% опрошенных заявили, что планируют вернуться в Украину, тогда как в конце 2022 года, по приведенному The Economist сравнению, таких было около 74%.

Почти 80% рассматривающих возвращение готовы сделать это только после окончательного завершения войны.

Основными факторами возврата остаются безопасность, возможность найти работу, уровень доходов, доступность жилья и восстановление инфраструктуры.

Что будет с населением к 2040 году

The Economist приводит демографический сценарий со ссылкой на ООН, согласно которому численность населения Украины может сокращаться на 0,7−0,9% ежегодно в течение следующих десятилетий.

При таком развитии событий до 2040 года на подконтрольной территории может остаться около 25 млн человек. Сценарий не предусматривает возвращение оккупированных территорий под контроль Украины.

В то же время, демографы не ожидают резкого роста рождаемости даже после завершения войны. Одна из причин относительно немногочисленные поколения украинцев, рожденных в 1990-х и 2000-х годах.

При неблагоприятном сценарии, если война будет продолжаться до 2030-х годов, коэффициент рождаемости может снизиться до 0,6 ребенка на одну женщину.

Эксперты отмечают, что демографический кризис представляет собой долгосрочный риск для экономики Украины, ведь сокращение численности трудоспособного населения может усилить дефицит кадров, увеличить нагрузку на пенсионную систему и усложнить послевоенное восстановление.