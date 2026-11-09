Украина может потерять еще миллионы жителей: сколько населения останется до 2040 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2026, 9:37 Читати українською

Украина может потерять еще миллионы жителей: сколько населения останется до 2040 года

Численность населения на подконтрольной Украине территории с начала полномасштабного вторжения россии сократилась примерно с 37 млн до 27−28 млн человек. Основными причинами стали массовый выезд граждан за границу, оккупация части территорий и падение рождаемости. По одному из демографических сценариев к 2040 году население на подконтрольной территории может сократиться до 25 млн человек. Об этом говорится в материале The Economist, опубликованном 5 ноября 2026 года.

Численность населения на подконтрольной Украине территории с начала полномасштабного вторжения россии сократилась примерно с 37 млн до 27−28 млн человек.
По одному из демографических сценариев к 2040 году население на подконтрольной территории может сократиться до 25 млн человек.
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько украинцев осталось в стране

По оценкам, приведенным изданием, сейчас на территориях, контролируемых украинским правительством, проживают около 27−28 млн человек.

Еще примерно 3−5 млн украинцев находятся на временно оккупированных территориях, а более 5 млн уехали за границу.

Как изменилась численность населения

Рождаемость упала до одного из самых низких уровней в мире

По данным The Economist, суммарный коэффициент рождаемости в Украине сократился с 1,2 ребенка на одну женщину в 2020 году до 0,8−0,9 в 2026 году.

Для простого воспроизводства поколений необходим показатель около 2,1 ребенка на одну женщину.

Ситуацию подтверждает и статистика природного сокращения населения.

По данным Опендатабота со ссылкой на Министерство юстиции, в первом полугодии 2026 года в Украине:

Таким образом, количество умерших превысило количество родившихся примерно в 3,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2025 рождаемость снизилась на 16%.

Сколько украинских беженцев планируют вернуться

Одним из главных факторов демографического кризиса остается миграция.

По оценкам Центра экономической стратегии, в начале 2026 года за границей находились около 5,6 млн украинских беженцев.

В то же время, только 43% опрошенных заявили, что планируют вернуться в Украину, тогда как в конце 2022 года, по приведенному The Economist сравнению, таких было около 74%.

Почти 80% рассматривающих возвращение готовы сделать это только после окончательного завершения войны.

Основными факторами возврата остаются безопасность, возможность найти работу, уровень доходов, доступность жилья и восстановление инфраструктуры.

Что будет с населением к 2040 году

The Economist приводит демографический сценарий со ссылкой на ООН, согласно которому численность населения Украины может сокращаться на 0,7−0,9% ежегодно в течение следующих десятилетий.

При таком развитии событий до 2040 года на подконтрольной территории может остаться около 25 млн человек. Сценарий не предусматривает возвращение оккупированных территорий под контроль Украины.

В то же время, демографы не ожидают резкого роста рождаемости даже после завершения войны. Одна из причин относительно немногочисленные поколения украинцев, рожденных в 1990-х и 2000-х годах.

При неблагоприятном сценарии, если война будет продолжаться до 2030-х годов, коэффициент рождаемости может снизиться до 0,6 ребенка на одну женщину.

Эксперты отмечают, что демографический кризис представляет собой долгосрочный риск для экономики Украины, ведь сокращение численности трудоспособного населения может усилить дефицит кадров, увеличить нагрузку на пенсионную систему и усложнить послевоенное восстановление.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+56
Ivavita
Ivavita
9 ноября 2026, 10:12
#
Результат правління зеленої команди
+
+15
gorobezus
gorobezus
9 ноября 2026, 11:23
#
Не надо котить бочку исключительно на команду клоуна, здесь в равной мере заслуга всех руководителей этой территории, и в особенности продажной местной правоохранительной системы.
Кстати приведенный выше прогноз чрезмерно оптимистичен, и по текущему населению, и не учитывает послевоенную миграцию из Украины в количестве от 1 до 3 миллионов в течении 2−3 лет, причем свалят как раз те кто мог поднять экономику и рождаемость.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает brigadirius и 88 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами