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9 ноября 2026, 10:22 Читати українською

Золото снова превысило $4100, серебро подорожало на 2,5%: как на цены повлияли доллар, нефть и политика США

Как пишет Reuters, мировые цены на золото и серебро растут в начале новой торговой недели. 9 ноября спотовая цена золота поднялась на 1,4% — до $4 123,46 за тройскую унцию, продолжив рост после почти пятипроцентного подорожания за предыдущую неделю. Серебро за день прибавило 2,5% и торговалось по $53,15 за унцию.

Как пишет Reuters, мировые цены на золото и серебро растут в начале новой торговой недели. 9 ноября спотовая цена золота поднялась на 1,4% — до $4 123,46 за тройскую унцию, продолжив рост после почти пятипроцентного подорожания за предыдущую неделю.
Золото и серебро дорожают
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Поддержку драгоценным металлам оказывают удешевление нефти, ослабление доллара и уменьшение опасений по ускорению инфляции. В то же время инвесторы оценивают перспективы процентной политики Федеральной резервной системы США, ведь сильные показатели американского рынка труда повысили ожидания возможного увеличения ставки в декабре.

Почему дорожают золото и серебро

Как объясняет Reuters, одним из факторов роста стало снижение цен на нефть. Опасения по поводу перебоев со снабжением энергоносителей уменьшились после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что новые удары по Ирану маловероятны, пока продолжаются переговоры о завершении конфликта.

Более дешевая нефть ослабляет инфляционное давление. Это может снизить потребность центральных банков удерживать высокие процентные ставки, что положительно влияет на золото. В отличие от облигаций и депозитов, оно не приносит процентного дохода, поэтому становится более привлекательным, когда ожидания по стоимости заимствований снижаются.

Дополнительную поддержку обеспечило ослабление доллара. Поскольку драгметаллы котируются в американской валюте, ее снижение делает золото и серебро дешевле для покупателей из других стран.

Еще одним фактором предыдущего недельного роста явились результаты промежуточных выборов в США. После побед демократов на выборах доллар ослаб, а золото за одну торговую сессию подорожало почти на 3,4%. Это был самый дневной рост металла с 19 августа. В начале ноября его цена через несколько дней отыграла более $250 после падения до годового минимума $3 869,85 за унцию.

Поддержку рынку также обеспечивают закупки центральных банков. По данным The Wall Street Journal, в третьем квартале 2026 года мировые центробанки приобрели чистыми 321 тонну золота.

Читайте также: Золото или доллары: что лучше защитит деньги от обесценения в Украине

Продолжится ли рост драгоценных металлов

Несмотря на положительную динамику, дальнейшее удорожание золота и серебра не гарантировано. На рынок давят ожидания, что Федеральная резервная система США может повысить процентную ставку уже в декабре.

После публикации сильных данных о занятости в США трейдеры увеличили оценку вероятности такого решения ФРС до 81% против 71% выхода статистики. В октябре количество рабочих мест росло быстрее, чем ожидалось, а безработица снизилась до 4,1%. Это свидетельствует об устойчивости американского рынка труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения жесткой монетарной политики.

Теперь инвесторы ожидают новых данных об инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) должен быть обнародован во вторник, 10 ноября, а индекс цен производителей (PPI) — в пятницу. Если инфляция окажется выше прогнозов, это может усилить доллар и ожидание повышения ставки ФРС, создав дополнительное давление на драгоценные металлы.

Следовательно, нынешний рост золота и серебра поддерживают более слабый доллар, более дешевая нефть и спрос на защитные активы. Однако дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от американской инфляционной статистики и сигналов Федеральной резервной системы.

Как мы писали: Украинцы массово переходят на «бумажное» золото, а серебро продолжают продавать

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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