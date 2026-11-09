Nvidia начала расследование в отношении гендиректора из-за возможных связей с китайской разведкой

Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia 8 ноября объявил о независимом расследовании в отношении соучредителя и генерального директора компании Дженсена Хуанга. Причиной стали сообщения о его близких отношениях с китайским бизнесвуменом Элис Хуан, которую американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с разведкой Китая. Об этом сообщает BBC . Информацию о начале проверки также подтвердила сама Nvidia .

В Nvidia заявили, что пока нет оснований полагать, что корпоративные секреты компании или национальная безопасность США были скомпрометированы.

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Что известно о расследовании

Компания создала специальный комитет по независимым членам совета директоров. К проверке также будут привлечены внешние юридические консультанты.

В Nvidia заявили, что пока нет оснований полагать, что корпоративные секреты компании или национальная безопасность США были скомпрометированы. В то же время, проверка должна установить все обстоятельства возможного иностранного разведывательного воздействия.

Совет директоров выразил доверие Хуангу, а сам руководитель пообещал сотрудничать с расследованием.

Хуанг признал супружескую измену

В обращении к сотрудникам Nvidia Дженсен Хуанг признал, что был неверным жене, и попросил прощения у своей семьи, коллег и акционеров.

«Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Мне очень жаль», — заявил руководитель компании.

Он также подчеркнул, что поддерживает внутреннюю проверку и намерен продолжать руководство Nvidia.

В чем подозревают китайский бизнесвумен

По данным The New York Times, американские спецслужбы расследовали деятельность Элис Хуан — бывшей руководительницы сингапурской компании Megaspeed, закупающей чипы Nvidia для дата-центров.

Американские чиновники подозревали женщину в передаче информации китайской разведке.

Сама Megaspeed также находилась под вниманием американских властей из-за подозрений в содействии доступа Китая к передовым чипам искусственного интеллекта, экспорт которых ограничен Вашингтоном.

В то же время публично не установлено, какую именно информацию Элис Хуан могла передать китайской стороне и получала ли она доступ к коммерческим секретам Nvidia.

Конгресс США требует пояснений от руководителя Nvidia

Историей заинтересовались американские законодатели.

Руководители трех комитетов Палаты представителей США по иностранным делам, разведке и вопросам Китая пригласили Дженсена Хуанга на закрытый брифинг 18 ноября 2026 года.

Конгрессмены хотят получить объяснения по поводу его контактов с Элис Хуан и механизмов защиты Nvidia от иностранного шпионажа.

По мнению законодателей, сообщения о возможном сотрудничестве бизнесвумен с китайской разведкой поднимают вопросы безопасности американских технологий.

Почему это важно для Nvidia

Nvidia является одним из ведущих мировых производителей процессоров для искусственного интеллекта, использующих крупнейшие технологические компании.

Ее продукция играет ключевую роль в технологическом соперничестве США и Китая. Вашингтон ввел ограничения на поставку передовых американских чипов китайским компаниям из-за рисков их использования в военных и разведывательных целях.

По данным Reuters, расследование создает дополнительную неопределенность для инвесторов Nvidia. Аналитики отмечают, что возможные изменения в руководстве могут оказать влияние на настроения рынка, поскольку Хуанг сыграл определяющую роль в развитии компании.

Расследование продолжается, а обвинения в шпионской деятельности Элис Хуан остаются неподтвержденными судебным решением.