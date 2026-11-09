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9 ноября 2026, 11:53 Читати українською

ЕС предоставит Украине экстренное финансирование на первоочередные нужды из-за российских ударов.

Российские удары оставили ряд украинских городов и общин с проблемами снабжения электроэнергией, водой и теплом. На фоне этой ситуации Украина договорилась с Европейским Союзом об экстренном финансировании первоочередных потребностей. Специальный механизм помощи позволит оперативно предоставить необходимые средства, сообщил президент Владимир Зеленский после общения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Самая сложная ситуация, по его словам, сложилась в Киеве, Днепровщине, Сумщине, Донбасе и Херсоне.

Российские удары оставили ряд украинских городов и общин с проблемами снабжения электроэнергией, водой и теплом.
Зеленский договорился с фон дер Ляйен о срочном финансировании потребностей Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Европейский Союз применит специальный механизм экстренной помощи, чтобы оперативно предоставить Украине средства на первоочередные нужды. О такой договоренности с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен сообщил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора 9 ноября.

По словам главы государства, финансовая поддержка нужна из-за сложной ситуации со снабжением электроэнергией, водой и теплом в украинских городах и общинах после российских ударов. Тяжелее всего, по его оценке, в Киеве, на Днепровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне.

«Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и общинах с поставкой электричества, воды и тепла из-за российских ударов. Тяжелее всего — в Киеве, на Днепровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне. Урсули рассказал о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим», — написал Зеленский в Telegram.

ЕС обсудил дополнительную помощь в преддверии зимы

В ходе разговора стороны также обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную поддержку Украины для подготовки к зиме.

В то же время, Зеленский не уточнил, о какой сумме финансирования идет речь, какие именно потребности планируют покрыть средствами и когда Украина сможет их получить.

Украина и ЕС обсудили евроинтеграцию и переговоры в Абу-Даби

Еще одной темой разговора стали переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Зеленский напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении ЕС, в котором положительно оценила прогресс Украины.

«Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы», — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляен скоординировали позиции по встрече в Абу-Даби. По словам президента, во время недавних переговоров в Брюсселе украинская и европейская команды работали над планом обновления Украины и гарантиями безопасности от Европы.

Зеленский отметил, что стороны делают все, чтобы трехсторонний формат переговоров принес результаты.

$16 млрд помощи от США: Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила эти средства

Украина до сих пор не получила $16 млрд американской помощи, предусмотренной предварительными договоренностями. Владимир Зеленский заявил, что Киев должен добиваться этих средств и искать поддержку в Вашингтоне.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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