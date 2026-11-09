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9 ноября 2026, 8:25 Читати українською

Чехия изменяет правила пенсионных накоплений: родителям будут платить за сбережения для детей

Чешское правительство одобрило законопроект о реформировании добровольных пенсионных накоплений. Его цель — сделать сбережения на старость более привлекательными, в частности для молодежи, и поощрить граждан начинать откладывать деньги как можно раньше. Нижняя палата парламента Чехии уже проголосовала за реформу 6 ноября 2026 года.

Чешское правительство одобрило законопроект о реформировании добровольных пенсионных накоплений.
Чехия меняет правила пенсионных накоплений
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Одно из предложений — разрешить родителям открывать пенсионные накопления для детей. Они смогут вносить от 100 чешских крон в месяц, а государство будет прибавлять еще 20 крон. Для молодежи до 30 лет государственную поддержку предлагают увеличить до 40% от суммы взноса.

Такой подход должен привлечь людей к формированию пенсионного капитала с раннего возраста. Чем дольше средства находятся в инвестициях, тем больше времени они имеют для потенциального роста.

Еще одно новшество — изменение инвестиционной стратегии в зависимости от возраста вкладчика. В начале накопления, когда до выхода на пенсию остается много лет, фонды смогут направлять большую часть средств в активы с более высоким потенциалом доходности, но и с большими рисками. С приближением пенсионного возраста структура инвестиций будет постепенно меняться в пользу более консервативных инструментов.

Также в Чехии хотят снизить расходы на управление пенсионными накоплениями. Для большинства фондов предлагают упразднить комиссию за инвестиционный результат, а плату за управление ограничить 0,5% в год. Это должно помочь вкладчикам сохранить большую часть дохода: на длительном промежутке даже небольшие регулярные комиссии могут значительно сократить конечную сумму накоплений.

Пенсионные накопления в Чехии и Украине

Масштабы добровольного пенсионного скопления в Чехии существенно превосходят украинские. Активы чешских пенсионных фондов составляют около 9% ВВП страны, в то время как в Украине этот показатель не достигает 0,1%.

В то же время, чешский опыт нельзя механически переносить на украинскую пенсионную систему. Страны имеют разные экономические условия и проблемы в сфере пенсионного обеспечения. Однако базовый принцип остается общим: граждане должны иметь финансовый стимул самостоятельно накапливать в старости, а государство — гарантировать понятные правила работы пенсионных фондов и надлежащую защиту сбережений.

В Украине соответствующие изменения также предлагают ввести развитие добровольного пенсионного обеспечения. Для этого зарегистрирован пакет законопроектов № 15570, № 15571 и № 15572 о добровольных пенсионных фондах.

Читайте также: Пенсии украинцев старше 100 лет: сколько получают 108-летняя женщина и 105-летний мужчина

Как отмечает народный депутат Даниил Гетманцев, инициатива не предусматривает замену государственной пенсии. Ее задача — создать для украинцев дополнительный механизм накопления средств, которыми они смогут воспользоваться после завершения трудовой деятельности. Чем раньше заработают надежные правила такого накопления, тем больше времени будут иметь граждане для формирования собственного пенсионного капитала.

Как мы писали: Украинцам могут оставить только четверть пенсии: при каких условиях государство уменьшает выплаты

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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