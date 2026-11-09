Национальный банк Украины в течение 2−6 ноября 2026 года продал на межбанковском валютном рынке $1,77 млрд. Это на $50,6 млн, или 2,8% меньше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ .
НБУ сократил продажу долларов на межбанке на 2,8% — до $1,77 млрд в неделю
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Сколько валюты продал Нацбанк
По итогам недели объем продаж валюты составил $1 767,6 млн против $1 818,2 млн за предыдущую неделю. Операции по покупке валюты регулятор не проводил.
Продажа валюты НБУ за последние недели
Несмотря на небольшое сокращение объемы валютных интервенций остаются значительными и превышают показатели большинства недель октября.
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Как изменился спрос на валюту
За первые четыре дня минувшей недели среднедневное превышение покупки валюты юридическими лицами над ее продажей сократилось до $228,6 млн против $234,7 млн неделей ранее.
В целом за этот период отрицательное сальдо операций бизнеса составило $914,5 млн.
В то же время население активнее покупало валюту. Среднедневное отрицательное сальдо валютообменных операций граждан выросло с $86,6 млн до $125,9 млн.
Кроме того, 2 ноября объем покупки населением безналичной валюты достиг $137,7 млн, обновив максимум с начала 2026 года.
Что происходило с курсом доллара
Несмотря на значительные интервенции Нацбанка, гривна в течение недели несколько ослабла.
Официальный курс доллара вырос с 45,3526 до 45,4432 грн, то есть примерно на 9 копеек.
При этом 4 ноября курс доллара установил исторический максимум — 45,6660 грн.
На наличном рынке доллар также подорожал:
- Курс покупки вырос на 58 копеек — до 45,71 грн.
- Курс продажи повысился на 55 копеек — до 46,08 грн.
Таким образом, хотя НБУ несколько снизил продажу валюты, спрос со стороны населения оставался высоким, а гривна завершила неделю с незначительным ослаблением.
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