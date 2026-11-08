€41,5 тысяч против €6,6 тысяч: насколько зарплаты в Украине отстают от Европы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 ноября 2026, 16:30 Читати українською

€41,5 тысяч против €6,6 тысяч: насколько зарплаты в Украине отстают от Европы

Средняя годовая зарплата работников в Европейском Союзе в 2025 году составила €41 500, в то время как в Украине, по ориентировочным расчетам на основе национальной статистики, — около €6 600. Разница составляет примерно 6,3 раза. Значительный разрыв в доходах усугубляет риски трудовой миграции и потери Украиной квалифицированных работников. Об этом пишет руководитель Международного Центра Научных исследований Виртус и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

Средняя годовая зарплата работников в Европейском Союзе в 2025 году составила €41 500, в то время как в Украине, по ориентировочным расчетам на основе национальной статистики, — около €6 600.
Средняя годовая зарплата работников в Европейском Союзе в 2025 году составила €41 500
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где в Европе самые большие зарплаты

По данным Eurostat, средняя годовая зарплата в ЕС, скорректированная до эквивалента полной занятости, в 2025 году выросла на 4,3% — с €39 800 до €41 500.

Высокие показатели зафиксировали в Люксембурге, Дании и Ирландии. Самые низкие — в Болгарии, Греции и Венгрии.

*Показатель Украины является ориентировочной оценкой на основе данных Госстата и курса НБУ, а не показателем Eurostat. Методики расчета разнятся. Данные за 2025 год.

Даже в Болгарии, где средняя годовая зарплата самая низкая среди стран Евросоюза, она примерно в 2,5 раза превышает украинский ориентировочный показатель.

Как зарплаты в Украине отстают от ЕС

По приведенным расчетам средняя зарплата украинского работника составляет примерно 16% от среднего уровня ЕС и 41% от болгарского показателя.

Это создает дополнительные экономические стимулы для трудовой миграции, в частности, в страны Центральной и Восточной Европы.

В то же время сравнение ориентировочно. Eurostat рассчитывает зарплаты с учетом эквивалента полной занятости, в то время как украинский показатель получен по национальной статистике.

Также номинальные суммы в евро не учитывают разницы в стоимости жизни, налогах и покупательной способности населения.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла до 31 тысячи: какие профессии принесли наибольший прирост

Как писал ранее «Минфин», В октябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 тыс. грн. За год она увеличилась на 18%, однако количество вакансий за этот период, напротив, сократилось почти на пятую часть. Более заметно оплата труда возросла у промышленных альпинистов, авторов и режиссеров. В сегменте популярных профессий работодатели предлагают от 24 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.

В течение года средняя оплата труда постепенно росла. В начале периода ее уровень составлял около 25−26 тыс. грн, а осенью приблизился к 30 тыс. грн.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами