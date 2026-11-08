€41,5 тысяч против €6,6 тысяч: насколько зарплаты в Украине отстают от Европы

Средняя годовая зарплата работников в Европейском Союзе в 2025 году составила €41 500, в то время как в Украине, по ориентировочным расчетам на основе национальной статистики, — около €6 600. Разница составляет примерно 6,3 раза. Значительный разрыв в доходах усугубляет риски трудовой миграции и потери Украиной квалифицированных работников. Об этом пишет руководитель Международного Центра Научных исследований Виртус и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

Средняя годовая зарплата работников в Европейском Союзе в 2025 году составила €41 500

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Где в Европе самые большие зарплаты

По данным Eurostat, средняя годовая зарплата в ЕС, скорректированная до эквивалента полной занятости, в 2025 году выросла на 4,3% — с €39 800 до €41 500.

Высокие показатели зафиксировали в Люксембурге, Дании и Ирландии. Самые низкие — в Болгарии, Греции и Венгрии.

*Показатель Украины является ориентировочной оценкой на основе данных Госстата и курса НБУ, а не показателем Eurostat. Методики расчета разнятся. Данные за 2025 год.

Даже в Болгарии, где средняя годовая зарплата самая низкая среди стран Евросоюза, она примерно в 2,5 раза превышает украинский ориентировочный показатель.

Как зарплаты в Украине отстают от ЕС

По приведенным расчетам средняя зарплата украинского работника составляет примерно 16% от среднего уровня ЕС и 41% от болгарского показателя.

Это создает дополнительные экономические стимулы для трудовой миграции, в частности, в страны Центральной и Восточной Европы.

В то же время сравнение ориентировочно. Eurostat рассчитывает зарплаты с учетом эквивалента полной занятости, в то время как украинский показатель получен по национальной статистике.

Также номинальные суммы в евро не учитывают разницы в стоимости жизни, налогах и покупательной способности населения.

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Как писал ранее «Минфин», В октябре 2026 года средняя зарплата в Украине составила 31 тыс. грн. За год она увеличилась на 18%, однако количество вакансий за этот период, напротив, сократилось почти на пятую часть. Более заметно оплата труда возросла у промышленных альпинистов, авторов и режиссеров. В сегменте популярных профессий работодатели предлагают от 24 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.

В течение года средняя оплата труда постепенно росла. В начале периода ее уровень составлял около 25−26 тыс. грн, а осенью приблизился к 30 тыс. грн.