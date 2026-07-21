Тариф на воду в Киеве может вырасти в три раза: «Киевводоканал» подал расчеты (обновлено)

«Киевводоканал» передал столичным властям предложения по новым тарифам на водоснабжение и водоотвод. Если горсовет их утвердит, киевлянам придется платить за воду в три раза больше. Об этом сообщает РБК-Украина

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Конкретные цифры таковы: водоснабжение может подорожать с 16,16 до 50,69 грн. за кубометр, водоотвод — с 14,22 до 38,21 грн.

Общий тариф вырастет на 58,52 грн. до 88,90 грн. за кубический метр.

В Киевводоканале настаивают: это не желание заработать, а вынужденный шаг для выживания системы в условиях войны. Расходы предприятия взлетели сразу по нескольким статьям:

электроэнергия выросла втрое по сравнению с 2022 годом и составляет львиную долю тарифа;

горючее подорожало более чем вдвое;

реагенты для очистки воды выросли в цене почти втрое;

запчасти и ремонты существенно дорожают из-за износа сетей и повреждения от атак РФ;

зарплаты выросли вслед за минимальной и средней по стране.

Пока решение не принято, ведь предложения находятся на рассмотрении у городских властей. Но сам факт подачи расчетов свидетельствует: вопрос повышения — это уже не «если», а «когда».

Как мы сообщали ранее, у украинских водоканалов заканчивается запас прочности. Ассоциация городов Украины обратилась к президенту с призывом погасить 7 миллиардов гривен долга, накопившегося из-за слишком низких тарифов.

Читайте об этом в статье «Тарифы на воду под угрозой: общины требуют от государства компенсацию долгов «.

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КГГА сообщила, что тариф, рассчитанный ЧАО «АК «Киевводоканал», не будет применяться. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за кубометр.

Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200−300 грн.