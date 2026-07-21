Трамп на 50% повысил пошлины для Канады: торговая война выходит на новый уровень

Как сообщает BBC , Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентной пошлины на широкий перечень импортируемых из Канады товаров. В Белом доме объяснили решение тем, что Оттава якобы создает неравные условия для американских производителей автомобилей, молочной продукции и алкоголя.

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Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и еще больше обострят торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками Северной Америки.

Под новые ограничения попали как чисто потребительские товары (в частности, вино и хоккейное снаряжение), так и промышленная продукция, включая цемент. В то же время, США оставили без дополнительных пошлин стратегические товары: энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыбу.

Оттава обвиняет Вашингтон в нарушении торгового соглашения

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство готово активизировать переговоры с США в ближайшие недели.

По его словам, новые ограничения стали односторонним действием Вашингтона, противоречащим положениям Соглашения между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Карни также напомнил об возмутительных угрозах американского президента по суверенитету Канады, имея в виду неоднократные заявления о возможном превращении страны в 51-й штат США.

Несмотря на действующее соглашение о свободной торговле между странами уже действуют взаимные ограничения. США сохраняют пошлины от 15% до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь, а также 35-процентную пошлину на пиломатериалы и 25% на отдельные комплектующие для автомобилей.

В ответ Канада применяет 25-процентные пошлины на отдельные категории американской стали, алюминия и автомобилей.

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Причиной стали давние торговые споры

В подписанных Дональдом Трампом указах не упоминается его недавнее заявление о возможном введении пошлин из-за дыма от канадских лесных пожаров, достигавшего американских городов.

Документ сосредотачивается на трех древних предметах спора между странами:

налогообложении американских автомобилей и комплектующих;

канадской системе квотирования импорта молочной продукции, предусматривающей пошлины более 300% после превышения установленных лимитов;

бойкоте американской алкогольной продукции, который большинство канадских провинций ввели в прошлом году.

Представители бизнеса с обеих сторон границы уже призвали правительства как можно быстрее вернуться к переговорам. Глава Канадской торговой палаты Кэндис Лейнг назвала новые тарифы «досадным решением», тогда как руководитель американского Совета производителей крепкого алкоголя Крис Свонгер предупредил о риске новых зеркальных мер.

Торговая война набирает обороты

Как ранее писал Минфин, администрация Дональда Трампа последовательно пересматривает торговую политику США, делая ставку на повышение импортных пошлин. Ранее Верховный суд США признал, что президент превысил свои полномочия, используя закон о чрезвычайном положении для введения отдельных тарифов. После этого Белый дом стал применять другие нормы американского законодательства, в частности Закон о тарифах 1930 года, который и стал юридической основой новых пошлин по Канаде.

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