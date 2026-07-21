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21 июля 2026, 9:22 Читати українською

Украина получит еще $690 млн от МВФ: Фонд положительно оценил выполнение программы поддержки

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Это открывает путь к новому траншу финансовой помощи в размере около $690 млн.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины.

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Формально решение предусматривает выделение 503 млн. специальных прав заимствования (SDR) — внутренней расчетной единицы МВФ. После поступления этих средств общий объем финансирования Украины в рамках программы EFF вырастет примерно до $2,2 млрд.

Одновременно МВФ завершил консультации с Украиной по статье IV Устава Фонда, в ходе которых оценивалась экономическая политика государства в условиях войны и его соответствие курсу на интеграцию в Европейский Союз.

МВФ положительно оценил выполнение программы

В Фонде отметили, что Украина в целом успешно выполняет условия программы финансовой поддержки.

В частности, все количественные показатели, установленные к концу марта 2026 года, были достигнуты. В то же время МВФ обратил внимание на задержку с реализацией отдельных структурных реформ, а также невыполнение июньского ориентира относительно уровня международных резервов.

В Фонде объяснили, что на этот показатель отчасти повлияло обострение ситуации на Ближнем Востоке, отразившееся на внешних экономических условиях.

«Украина продолжает демонстрировать чрезвычайную стойкость перед разрушительной войной, которую ведет Россия. Взвешенная экономическая политика, поддержанная программой МВФ, вместе с мощной международной помощью позволяет сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность даже в сложнейших условиях», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Почему решение МВФ важно

Одобрение пересмотра программы означает, что Украина и дальше будет получать доступ к международному финансированию при условии выполнения взятых на себя обязательств. Средства МВФ направляются на поддержку макрофинансовой стабильности, финансирование государственного бюджета и укрепление международных резервов.

Как ранее писал Минфин, четырехлетнюю программу Extended Fund Facility для Украины МВФ утвердил в 2023 году. Она предусматривает поэтапное предоставление финансовой помощи в обмен на реализацию экономических реформ и подготовку страны к послевоенному восстановлению и вступлению в Европейский Союз.

Решение о каждом следующем транше принимается после детальной оценки выполнения Украиной определенных критериев программы.

Более подробно об условиях Фонда читайте в нашей статье «Миссия МВФ едет в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой в 45% ВВП»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
TAN72
TAN72
21 июля 2026, 12:28
#
Долги растут, проезд, тарифы повышают, инфляция, уже наверное в Европе
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