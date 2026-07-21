Киев забрал более полумиллиарда долларов инвестиций: какие регионы привлекли больше всего средств

По итогам первого квартала 2026 года чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил $707 млн. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев .

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В то же время, распределение инвестиций остается неравномерным как по отраслям, так и по регионам. Больше всего средств в январе-марте привлекла энергетика: отрасль поставки электроэнергии и газа получила $193 млн чистого притока капитала.

Такой результат связан с потребностью в восстановлении энергетических объектов, усилении устойчивости системы и развитии распределенной генерации на фоне последствий войны.

В крупнейших получателей инвестиций также вошли торговля, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая сферы, а также ИТ-сектор.

Киев остается главным центром для инвесторов

Самый большой объем прямых инвестиций среди регионов получил Киев. За три месяца чистый приток капитала в столицу составил $554,5 млн.

В пятерку лидеров также попали Львовская, Полтавская, Киевская и Одесская области. По словам Гетманцева, такая концентрация показывает, что инвесторы преимущественно выбирают крупные деловые центры с развитой инфраструктурой, логистикой и лучшими условиями безопасности.

В то же время, отдельные отрасли и регионы завершили квартал с оттоком капитала.

Наибольшие отрицательные показатели зафиксировали:

перерабатывающая промышленность — минус $109,2 млн;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — минус $52,5 млн;

Днепропетровская область — минус $135,5 млн.

Также чистый отток инвестиций был зафиксирован в Запорожской, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях.

Отрицательный показатель не означает полного выхода инвесторов из отрасли или региона. Он свидетельствует, что за квартал объем изъятия капитала, погашение долговых обязательств и других отрицательных операций превысил новые поступления.

Статистика свидетельствует, что Украина должна работать не только над увеличением общего объема инвестиций, но и над их распределением. Именно перерабатывающая промышленность и пострадавшие регионы нуждаются в дополнительных стимулах, поскольку такие инвестиции создают рабочие места и увеличивают долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

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