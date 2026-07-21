34322
Какой брокер выбрать для открытия брокерского счета в 2026 году? Эксперт назвала три варианта
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 3
1. Шоб різні «проходимци» які «нікому нічєго нє должни» не створювали купу проблем з реєстрацією, роботою, відмиванням грошей, спамом і т.п. а потім не писали на форумах, що вони думали так, а воно пішло не туди і винні всі крім них.
2. Торгувати лотами по двісті гривенть, там де торгують мільйонами…якось воно не т. е.