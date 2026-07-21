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21 июля 2026, 8:58 Читати українською

СЕО JPMorgan предупредил, что не покупал бы сейчас ни акции, ни долгосрочные облигации США

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что финансовые рынки недооценивают масштабы рисков для мировой экономики. По его словам, при нынешних ценах он бы не покупал ни акции, ни долгосрочные государственные облигации США. Об этом банкир заявил в интервью The Master Investor Podcast.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что финансовые рынки недооценивают масштабы рисков для мировой экономики.

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По мнению Даймона, инвесторы слишком легкомысленно реагируют на геополитические и фискальные риски, хотя они продолжают скапливаться.

«Я думаю, что эти риски, вероятно, значительно больше, чем считают большинство людей», — сказал он, вспомнив войны в Украине и на Ближнем Востоке, обострение отношений между США и Китаем, а также рост военных расходов на фоне рекордных бюджетных дефицитов.

Рынки могут не учитывать будущие потрясения

По словам Даймона, оценить какие именно риски уже заложены в рыночные цены, сложно. Однако главной проблемой считает не сам факт их существования, а возможные последствия их реализации.

«Возможно, что-то уже учтено в ценах, но никто не знает, что именно в конце концов произойдет», — отметил глава крупнейшего банка США по рыночной капитализации.

Несмотря на войны, торговые конфликты и другие глобальные вызовы, американский фондовый рынок в текущем году демонстрирует устойчивый рост. Индекс S&P 500 прибавил почти 10% с начала года благодаря стабильным потребительским расходам, замедлению инфляции и высокому интересу инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом.

В то же время, JPMorgan вместе с другими крупнейшими банками недавно обнародовал сильные квартальные результаты, подтвердившие высокую активность в сфере инвестиционного банкинга и трейдинга.

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Почему Даймон не спешит инвестировать

Банкир также скептически оценил перспективы американских государственных облигаций. Даже если Федеральная резервная система удастся вернуть инфляцию до целевого уровня в 2%, доходность десятилетних казначейских бумаг, по его мнению, должна находиться в диапазоне 4−4,5%. Это означает, что потенциал роста их стоимости он оценивает как ограниченный.

Не менее осторожна его позиция относительно фондового рынка. Даймон отметил, что мог бы рассматривать отдельные компании как инвестицию, однако широкий рынок по нынешним оценкам не считает привлекательным для покупки.

Отдельно он прокомментировал бум вокруг искусственного интеллекта, сравнив его с развитием интернета в конце 1990-х годов (пузырь доткомов). По его мнению, масштабные инвестиции в AI в долгосрочной перспективе могут себя оправдать, однако далеко не все нынешние лидеры рынка останутся победителями.

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Почему к заявлениям Даймона прислушиваются

Как ранее писал Минфин, Джейми Даймон регулярно предупреждает инвесторов о потенциальных рисках для мировой экономики.

Глава JPMorgan неоднократно обращал внимание на опасность высокого государственного долга США, устойчивой инфляции и геополитической нестабильности. Его заявления часто внимательно отслеживаются участниками рынка, поскольку JPMorgan Chase является крупнейшим банком США по объему активов и одним из ключевых индикаторов состояния американской экономики.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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