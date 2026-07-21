В июне 2026 года реальный ВВП вырос на 0,8% — ИЭД

По оценке ИЭД, в июне 2026 года рост реального ВВП составил 0,8% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщается в Месячном экономическом мониторинге Украины за июль 2026 года.

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В целом во втором квартале эксперты ИЭД оценивают рост реального ВВП на уровне 0,6%. Также, учитывая имеющиеся данные Госстата, ИЭД ухудшило оценку роста ВВП за май с 0,9% до 0,3%.

Падение в июне 2026 года к соответствующему месяцу предыдущего года наблюдалось, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Энергетика

Производство электроэнергии и распределение газа, по оценке, сократилось на 7%.

«Производство электроэнергии на ГЭС и ТЭС оставалось низким из-за снижения уровня воды в водохранилищах, ремонтной кампании и восстановительных работ после нанесенных повреждений. Всплеск потребления в конце июня из-за жары, высоких цен импорта и недостатка собственной генерации привел к дефициту в энергосистеме», — отметила ведущий эксперт ИЭД Ирина Коссе.

Транспорт

Падение замедлилось до 5% благодаря эффекту низкой базы в прошлом году, в то же время сектор продолжает страдать от российских атак на почтовые терминалы. «С начала года по украинским портам было выпущено более 1,5 тыс. ударных БПЛА, а количество ударов по портовой инфраструктуре возросло более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Кроме того, зафиксировано более 70 атак на торговые суда. Несмотря на это, Украинский морской коридор продолжает работать. усложняют фрахтование», — сообщила Ирина Коссе.

В то же время рост был в сельском хозяйстве, торговле, добывающей и перерабатывающей промышленности.

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Сельское хозяйство

Выросло сразу на 9%, поскольку сбор зерновых в этом году начался раньше и вырос на около 20%.

«Также в июне показатели сельского хозяйства включают уже и растениеводство, тогда как в первые пять месяцев только животноводство», — отметила ведущая экспертка ИЭД и соавтор Лунного экономического мониторинга Украины Александра Бетлий.

Торговля

Рост реальной добавленной стоимости в торговле в июне ИЭД оценивает на уровне 5%, что отражает рост спроса. Также, по свежим данным Госстата, в мае рост товарооборота розничной торговли ускорился до 10,9%.

Добывающая и перерабатывающая промышленность

Добывающая промышленность продемонстрировала рост на 4%, перерабатывающая, по оценке, выросла на 2,3% благодаря лучшему доступу к электроэнергии.

Напомним

«Минфин» писал, по данным ИЭД, в мае 2026 года рост реального ВВП составил 0,9% по сравнению с маем прошлого года.