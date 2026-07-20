Трамп оказался перед сложным выбором по Ирану: неопределенность уже влияет на нефтяной рынок

Как сообщает Bloomberg , Президент США Дональд Трамп пока не сообщил, какие дальнейшие шаги планирует предпринять в войне с Ираном, хотя противостояние между странами снова переходит в опасную фазу. После удара Ирана по американской базе в Иордании, где погибли американские военные, стороны продолжили обмен атаками, фактически разрушив непродолжительное перемирие.

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По возвращении в Вашингтон из финала чемпионата мира Трамп заявил, что погибшие военные «боролись, чтобы Иран не получил ядерное оружие». Также президент США заявил, что иранские военные понесли серьезные потери.

В то же время, он пока не принял решения о существенном расширении американской операции.

Вашингтон пытается балансировать между ударами и переговорами

Администрация США сейчас посылает неоднозначные сигналы по дальнейшей стратегии. Пентагон продолжает наносить удары по целям в Иране и работает над обеспечением прохождения танкеров через Ормузский пролив.

Параллельно в регион опрокидывают дополнительные самолеты-заправщики, что может свидетельствовать о подготовке к более длительным военным операциям. В то же время представители Белого дома не исключают дипломатического сценария завершения конфликта.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон стремится ограничить возможности Ирана атаковать международную торговлю и не допустить создания ядерного оружия. По его словам, объемы перевозок через Персидский залив сейчас составляют около двух третей от уровня до начала боевых действий.

Риск долгого противостояния

Аналитики предупреждают, что ситуация все больше напоминает цикл взаимного усиления давления, когда каждая новая атака уменьшает простор для компромисса.

Майкл О'Генлон из Brookings Institution считает, что попытки постепенно увеличивать давление на Иран могут повторить ошибки предыдущих американских военных кампаний. В то же время республиканец Майкл Маккол выступает за более масштабную операцию против иранских ракетных объектов, производства дронов Shahed и сил, контролирующих Ормузский пролив.

Для Трампа выбор становится все более сложным: полностью отказаться от дальнейшей эскалации означает рисковать потерей политического влияния, а расширение сделки может привести к более длительному конфликту и новым экономическим последствиям.

Рынок следит за нефтью

Ближневосточный кризис уже влияет не только на военные расчеты США и Ирана, но и на глобальные рынки. Стоимость Brent поднялась до $90,75 за баррель из-за опасений возможных перебоев с поставкой энергоносителей с Ближнего Востока. Инвесторы закладывают в цены риски для судоходства в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

Как ранее писал Минфин, любое обострение вокруг ключевых энергетических маршрутов быстро отражается на стоимости нефти, инфляционных ожиданиях и решениях центральных банков.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, смогут ли стороны вернуться к переговорам или конфликт перейдет в длительную фазу взаимных ударов.

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