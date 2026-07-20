Цены на топливо 20 июля: бензин и дизель снова дорожают

В понедельник, 20 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1 грн 50 коп. до 76,57 грн/л, на дизельное топливо — на 1 грн 70 коп. до 78,8 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».