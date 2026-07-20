В понедельник, 20 июля, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 1 грн 50 коп. до 76,57 грн/л, на дизельное топливо — на 1 грн 70 коп. до 78,8 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 20 июля: бензин и дизель снова дорожают
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Средние цены на топливо по состоянию на 20 июля
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин марки А-95 (премиум) — 80,73 грн/л (дорожал на 1 грн 74 коп.);
- Бензин марки А-95 — 76,57 грн/л (дорожал на 1 грн 50 коп.);
- Бензин марки А-92 — 71,46 грн/л (дорожал на 98 коп.);
- Дизтопливо — 78,8 грн/л (дорожало на 1 грн 70 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 40,02 грн/л на уровне предыдущего рабочего дня, 17 июля.
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Источник: Минфин
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