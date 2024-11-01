Банки восстают против регулирования: кто возглавил бунт банкиров

Усиление попыток банковского регулирования достигло пика. Что именно не устраивает крупные мировые банки и есть ли шансы у Базель III шансы устоять после возможного выигрыша Трампа, выяснял Reuters. «Минфин» выбрал главное.

Регуляторы требуют от банков привести свои стандарты в соответствие со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору. По их мнению, это может помочь отрасли лучше справляться с экономическими потрясениями.

В длинной цепочке пересмотра финансового регулирования, которое началось с кризиса 2007 года, точку хочет поставить Джейми Даймон, глава JPMorgan. JPMorgan является одним из крупнейших в мире банком, его рыночная стоимость — $630 млрд.

В понедельник он раскритиковал несколько крупных инициатив финансового регулирования США и пообещал противостоять тем из них, которые, по его словам, не сделают банки более безопасными.

68-летний руководитель, который руководит крупнейшим банком США, раскритиковал то, что он назвал дублирующими или непродуманными правилами в отношении требований к капиталу, платежей по картам и открытого банкинга.

Банки, по его словам, боятся бороться с регуляторами, боясь, что те еще больше накажут их за такие попытки. «Пришло время дать отпор», — добавил Даймон.

«Мы снова и снова будем подавать в суд на наших регуляторов, потому что все становится несправедливым и неправильным, и это вредит компаниям; многие из этих правил наносят ущерб людям с низкими доходами», — сказал он.

С чем несогласен глава JPMorgan

В июле прошлого года регулирующие органы США выдвинули предложение: банки должны привести свои стандарты в соответствие со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, чтобы помочь отрасли лучше справляться с экономическими потрясениями. Банкам предлагали докапитализироваться на 19%.

Тогда банки заявили, что увеличение капитала не нужно и навредит экономике. Они пригрозили подать в суд, чтобы отменить предложенные регуляторные меры, мотивируя тем, что ФРС и другие госорганы не следовали надлежащей процедуре.

ФРС пообещал внести изменения в требования и в сентябре озвучил план, предполагавший снижение планки по докапитализации до 9%.

Для банков поменьше, с активами менее $250 млрд, капитал должен был увеличиться на 3−4% с учетом нереализованных прибылей и убытков по их портфелям ценных бумаг — фактора, вызвавшего нестабильность в банковском секторе в прошлом году.

«Пересмотренные стандарты банковского капитала — это уловка Уолл-стрит… ФРС уступила лоббистскому движению руководителей крупных банков», — отреагировала на смягчение требований сенатор-демократ США Элизабет Уоррен. Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов США сопротивляется смягченным предложениям Федеральной резервной системы.

Откорректированные требования ФРС негативно отразились на стоимости акций банков. Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) упал на 3,5%, акции JPMorgan, Citigroup и Morgan Stanley, входящие в индекс, ушли вниз на 2−6%.

«Разочаровывает негативная реакция на стоимость акций банков. Возможно, Уолл-стрит рассчитывала на большее снижение по сравнению с первоначальным предложением», — сказал тогда банковский аналитик Argus Research Стивен Биггар. Тогда же агентство Reuters предположило, что планы регуляторов могут спровоцировать новый виток лоббирования со стороны отрасли, что в конечном итоге может привести к дальнейшему смягчению правил.

Что еще в списке претензий

Основная претензия банкиров: финальный этап Базель III неопределенный, ключевые детали неясны, а президентские выборы в США 5 ноября ставят под сомнение, что он сможет быть внедрен при новой администрации.

«Дьявол кроется в деталях», — сказал Даймон, который видимо будет давить на регулятора дальше, чтобы получить детали плана. По его словам, будет сложно что-либо сделать, если предложения не появятся до выборов.

Он считает, что надбавка к капиталу для глобальных системно значимых банков является одним из «самых глупых» элементов Базельского соглашения, расчеты операционного риска в нем «смехотворны», а в коэффициенте покрытия ликвидности имеются «несоответствия».

Еще одна претензия Даймона заключается в комиссиях эмитентов карт. Он заявил, что регулирующие органы не должны разрешать компаниям, выпускающим карты, таким как American Express, Capital One и Discover Financial Services, взимать более высокую плату за транзакции по дебетовым картам.

Это связано с тем, что банки ограничены в размерах комиссий, которые они могут взимать за дебетовые карты, в то время как у эмитентов карт таких ограничений нет. То, что эмитенты карт повышают проценты он назвал «крайне несправедливым».

Под раздачу попал и открытый банкинг. Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов регулирует обмен данными между финтех-компаниями и традиционными банками, позволяя потребителям легко и бесплатно передавать свои персональные данные между ними.

Даймон заявил, что он не против открытого банкинга как такового, но намерен бороться против него, поскольку он может скомпрометировать данные потребителей и привести к мошенническим денежным переводам.

Почему регулирование начинает мешать банкам

По всему развитому миру руководители банков стремятся ограничить — а в некоторых случаях отменить — правила, введенные после финансового кризиса 2008 года.

Хотя предыдущие попытки противостоять этому потоку регулирования в основном потерпели неудачу, сейчас есть основания полагать, что меры регулирования банковского сектора достигли своего предела. И этому есть свои причины.

Первая причина — воспоминания о кризисе 2008 года уже потускнели. Банки больше не выглядят хрупкими структурами, которым угрожал крах без государственной поддержки. Они смогли выдержать удар пандемии, и большинство крупных банков также остались невредимыми после рыночной турбулентности марта 2023 года, когда несколько региональных банков США обанкротились, а Credit Suisse был спасен швейцарским конкурентом UBS.

Второй причиной является сильная конкуренция со стороны небанковских частных кредиторов и инвестиционных фондов. После кризиса 2008 года регуляторы осознанно способствовали переходу более рискованной финансовой деятельности в менее значимые для экономики организации. Это было сделано, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ущерб от таких операций не угрожал бы всей финансовой системе. Теперь регуляторы также меняют фокус. Банк Англии, например, проводит так называемый «системный исследовательский сценарий», где просит 50 организаций смоделировать шок, чтобы понять, как он повлияет на рынок.

Третий фактор заключается в том, что политики, которые изначально возлагали вину на банки за экономические последствия кризиса, теперь больше склонны к компромиссу между регулированием и экономическим ростом.

Регуляторы сталкиваются с критикой за несоответствие правил в разных странах. Швейцарские банкиры, например, критикуют планы ужесточить требования к капиталу для UBS, опасаясь снижения конкурентоспособности отрасли. Банк Англии также планирует сократить период отсрочки выплаты бонусов для руководителей с восьми лет до пяти.

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Что будет дальше

И все же, большинство крупных банков не хотят демонтировать инфраструктуру регулирования, созданную после кризиса: примерно одинаковые глобальные правила облегчают международным банкам работу за границей. Кроме того, регуляции, введенные с 2008 года, служат эффективным барьером для новых финтех-компаний.

В то же время, глобальная система регулирования остается хрупкой, и ее действия не вполне согласованы. В Европейском союзе и Великобритании окончательный набор правил Базеля должен вступить в силу не раньше 2026 года. Американские же надзорные органы еще не договорились об общем подходе к Базелю.

Некоторые реформы, проведенных после 2008 года, также остаются незавершенными. Несмотря на обширные усилия по разработке инструментов для безопасного закрытия неплатежеспособных банков, швейцарские регуляторы не решились использовать свои полномочия в отношении Credit Suisse. Кризисы прошлого года также выявили новые уязвимости в банковской системе: вкладчики в считанные часы вывели свои средства из Silicon Valley Bank.

Противостояние, похоже, затянется и после президентских выборов на следующей неделе. Если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом, регуляторы, которых он назначит, могут еще больше смягчить предложения или даже отказаться от стандартов Базеля полностью.

Эта перспектива вызывает тревогу у политиков. «Открытая глобальная финансовая система требует глобальных стандартов надзорной деятельности. Неудача в этом отношении может привести к регуляторной фрагментации, регуляторному арбитражу и потенциальной „гонке ко дну“, что ослабит устойчивость банков», — предупредил Эрик Тедеен, глава Шведского Риксбанка и председатель Комитета по банковскому надзору Базельского банка.

Хотя на финансовых рынках сейчас наблюдается низкая волатильность, текущая ситуация с инфляцией и процентными ставками нестабильна, и может измениться неожиданно и резко указывает Международный валютный фонд в своем последнем отчете о глобальной финансовой стабильности. Это создает беспокойство у политиков, так как такая ситуация может указывать на потенциальные финансовые риски. Увеличение геополитических рисков также может привести к финансовым шокам. Учитывая эти неопределенности, банки, по всей видимости, нуждаются в еще большем резервировании.

Политики должны учесть уроки 2008 года. «Если финансовой стабильности нет, как правительство, вы можете забыть о других приоритетах политики. Вы будете тратить большую часть времени на разработку планов спасения для экономики, находящейся в свободном падении», — напомнил Клаас Кнот, президент Нидерландского центрального банка и глава Совета по финансовой стабильности.