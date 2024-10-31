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31 октября 2024, 19:37 Читати українською

Убыток Газпрома за девять месяцев составил более $3 миллиардов

Главная компания ПАО «Газпром» в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ объемом 171,5 млрд рублей ($1,7 млрд). Первый и второй кварталы компания завершила с убытком 450 млрд руб. ($4,6 млрд) и 31 млрд руб. ($3,2 млрд). Размер ущерба по итогам девяти месяцев составил 309,1 млрд руб. ($3,1 млрд). Об этом сообщает российская газета «Коммерсант».

Главная компания ПАО «Газпром» в третьем квартале 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ объемом 171,5 млрд рублей ($1,7 млрд).

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Согласно отчетности компании, выручка Газпрома за первые девять месяцев 2024 года выросла на 8%, до 4,27 трлн рублей. Валовая прибыль снизилась на 9%, до 837,9 млрд рублей. Дебиторская задолженность на 30 сентября составила 3 трлн руб. против 2,59 трлн руб. к концу 2023 года. Кредиторская задолженность снизилась до 1,302 трлн. руб. против 1,324 трлн руб. к концу 2023-го.

Читайте также: Венгрия договаривается с Газпромом о дополнительных поставках газа в 2025 году

Ранее совет директоров «Газпрома» одобрил увеличение инвестиционной программы на 2024 год с 1,57 трлн руб. до 1,642 трлн руб. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщил, что по итогам 2024-го Газпром ожидает снижения коэффициента «чистый долг"/EBITDA с 2,4 до 2,3.

С 2025 года Газпром перестанет платить дополнительный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), введенный для нее в начале 2023 года. По словам Садыгова, Газпром выплачивает НДПИ в размере 600 млрд рублей ($6,2 млрд).

Напомним

«Минфин» писал, что по итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 октября 2024, 19:54
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Копійки.
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