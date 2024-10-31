Минфин США назвал риски возможного краха крупнейшего стейблкоина Tether

Министерство финансов США обеспокоено ростом рынка частных стейблкоинов. В отчете ведомства говорится , что эмитенты этих криптовалют скупают слишком много казначейских облигаций, и коллапс крупного стейблкоина может вызвать массовую распродажу государственных ценных бумаг.

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Беспокойство Минфина США

По данным Минфина, общая капитализация всех стейблкоинов составляет $166 млрд. $120 млрд из общего объема их обеспечения напрямую инвестируются в казначейские облигации. По данным на второй квартал 2024 года, бумаги почти на $81 млрд были в обеспечении крупнейшего стейблкоина USDT от компании Tether.

«Крах крупного стейблкоина, такого как Tether, может привести к „массовой распродаже“ их активов в казначейских облигациях США. <…> Хотя стейблкоины в настоящее время представляют собой незначительный сегмент рынка казначейских облигаций, их рост со временем может подвергнуть рынок казначейских облигаций повышенному риску массовой распродажи из-за паники на рынке стейблкоинов», — говорится в отчете.

Читайте: Против Tether в США ведется расследование. Компания это отрицает

Стейблкоины, выпускаемые частными компаниями, в конечном итоге должны быть заменены цифровой валютой центрального банка (CBDC), поддерживаемой государством, считают в Минфине США.

«Подобно тому, как в конце 1800-х годов частные „дикие“ валюты были заменены государственными центральными валютами, цифровые валюты центральных банков (CBDC), вероятно, заменят стейблкоины в качестве основной формы цифровой валюты, лежащей в основе токенизированных транзакций», — пишут авторы отчета.

По их мнению, скорее всего, потребуется, чтобы ключевую роль в будущей инфраструктуре токенизированных платежей и расчетов играли центральный банк и токенизированный доллар США.

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Напомним

26 октября The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал о том, что США ведут расследование в отношении Tether на предмет нарушения санкций и правил по борьбе с отмыванием денег.

Глава компании Паоло Ардоино напомнил, насколько Tether остается зависимой от США — казначейские облигации, составляющие большую часть резервов Tether, по его словам, могут в любой момент «оказаться» на счетах ФРС.