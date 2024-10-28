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28 октября 2024, 13:37 Читати українською

Против Tether в США ведется расследование. Компания это отрицает

Wall Street Journal опубликовал статью, в которой отмечает, что против эмитента крупнейшего в мире долларового стейблкоина USDT, компании Tether, ведется федеральное расследование. Впрочем, в самой компании назвали эту информацию безответственной и опровергли, что существует какое-то следствие.

Wall Street Journal опубликовал статью, в которой отмечает, что против эмитента крупнейшего в мире долларового стейблкоина USDT, компании Tether, ведется федеральное расследование.

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Что известно

USDT занимает более 70% рынка стейблкоинов. Его крах приведет к масштабному кризису не только в криптосекторе, но и на других финансовых рынках.

По данным WSJ, Tether обвиняют в том, что стейблкоин используют для финансирования незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и хакерство или для отмывания доходов, полученных от них. Не исключено, что следствием расследования станут санкции против Tether.

Tether — самый популярный стейблкоин, он используется в качестве аналога доллара на рынках, где трейдеры не могут использовать традиционные валюты.

Компания владеет значительным объемом казначейских облигаций США, что делает ее одним из крупнейших игроков на этом рынке. Внезапная продажа этих активов при крахе Tether может привести к дестабилизации рынка казначейских облигаций и повышению процентных ставок, что может повлиять на экономику США и других стран.

Реакция компании

Tether отрицает существование расследования и утверждает, что сотрудничает с правоохранительными органами по борьбе с незаконной деятельностью.

«Как мы и сказали WSJ, нет никаких признаков того, что против Tether ведется расследование. Точка», — написал в соцсети X (Twitter) гендиректор Tether Паоло Ардоино.

На сайте Tether статью WSJ назвали безответственной.

«Это дико безответственно для WSJ писать статьи с безрассудными обвинениями с такой уверенностью, когда никто из властей не подтвердил эти слухи, а источники не называются», — говорится в публикации.

Что думают в криптосообществе

Следует подчеркнуть, что в последнее время в прессе появляется немало негативных статей о Tether. В криптосообществе считают, что против компании могут вести PR-кампанию, чтобы сместить ее с рынка, где ее место скорее всего займет ближайший конкурент — американская компания Circle, являющаяся эмитентом стейблкоина USDC.

Tether имеет европейские корни, но неизвестно какую именно страну представляет эта компания.

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Источник: Минфин
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