CША ввели санкции против тайской Intracorp, помогающей иностранцам работать с рф

США расширили блокирующие санкции еще на 275 физических и юридических лиц, которые, по мнению OFAC, помогают россии обходить санкционные ограничения, говорится в релизе американского Минфина.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто попал в список

В частности, речь идет о компаниях из 17 юрисдикций, включая Турцию, Китай, Индию Таиланд, Швейцарию и другие, которые «принимают участие в незаконных закупках запрещенного оборудования», а также о финансовых посредниках, «которые им помогают».

Под финансовыми посредниками понимаются трасты и доверительные управляющие, которые «являются ключевыми узлами в экосистемах уклонения от санкций», отмечает Минфин США.

Читайте: США анонсировали новые санкции против россии

Новая компания в списке санкций — тайская Intracorp Company Limited. Как указывает Минфин США, она в течение нескольких лет помогала создавать компании в Таиланде для россиян, а также для граждан третьих стран, желающих вести бизнес на российском рынке.

«Intracorp Company обслуживает преимущественно российских клиентов, а также создает и управляет ведущими тайскими компаниями, отправляющими высокоприоритетные товары в россию, включая Tsezar Group Company Limited и RBW Lab Co Ltd», — говорится в релизе.

Читайте: США ввели санкции против рф из-за киберпреступлений и отмывания денег

Также под санкции попали гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа, производитель шин «Кордиант», недавно приобретенный «Севергрупп» Алексея Мордашова, а также российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ.

Напомним

Ранее, как писал «Минфин», управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против трех компаний и одного физического лица. Ведомство подозревает их в участии в разработке и производстве беспилотников, которые, по утверждению Вашингтона, используются в ходе войны, которую начала рф в Украине.

Читайте: США ввели санкции против рф из-за киберпреступлений и отмывания денег

В сентябре под санкции США попали МИА «россия сегодня» и глава медиагруппы Дмитрий Киселев. Американский Минфин также предписал завершить все финансовые операции с «россией сегодня» и юрлицом RT до 13 ноября.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС сообщило, что 15-й пакет санкций Евросоюза будет направлен в первую очередь против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).