США анонсировали новые санкции против россии

Соединенные Штаты на следующей неделе расширят санкции против россии, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

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Санкции против рф

«Уже на следующей неделе мы объявим новые сильные санкции, направленные против тех, кто помогает военной машине кремля. Они, в том числе коснутся посредников в третьих странах, которые поставляют россии критически важные ресурсы для армии», — сказала Йеллен. Чего коснутся ограничительные меры, она не уточнила.

Напомним

На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против трех компаний и одного физического лица. Ведомство подозревает их в участии в разработке и производстве беспилотников, которые, по утверждению Вашингтона, используются в ходе войны, которую начала рф в Украине.

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В сентябре под санкции США попали МИА «россия сегодня» и глава медиагруппы Дмитрий Киселев. Американский Минфин также предписал завершить все финансовые операции с «россией сегодня» и юрлицом RT до 13 ноября.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС сообщило, что 15-й пакет санкций Евросоюза будет направлен в первую очередь против экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).