США ввели санкции против рф из-за киберпреступлений и отмывания денег

Соединенные Штаты ввели санкции против российских виртуальных финансовых платформ и отдельных граждан рф из-за киберпреступных действий и отмывания денег. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

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Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) вводит ограничения против российского обменника виртуальной валюты PM2BTC, вовлеченного в отмывание денег в россии.

Кроме того, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) вводит санкции против гражданина рф Сергея Иванова, который играет значительную роль в процессах отмывания денег, а также против биржи виртуальной валюты Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Отмечается, что санкции FinCEN и OFAC согласованы с действиями других правительственных учреждений США и международных партнеров.

Государственный департамент США предложил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова.

Кроме того, Секретная служба США и прокуратура США в Восточном округе Вирджиния объявили официальные обвинения против Иванова и еще одного россиянина, Тимура Шахмаметова, за отмывание денег.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, санкции США, которые были введены накануне Дня независимости, уже дают свои первые результаты.