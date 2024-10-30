Рейтинг самых дешевых кредитов МФО: условия, сроки, максимальные суммы

В третьем квартале этого года МФО пережили глобальные изменения — заработали законодательные ограничения, которые запрещают устанавливать процентные ставки по кредитам свыше 1% в день. В рейтинге микрофинансовых организаций «Минфин» проверил, кто из них еще привлекает новых клиентов акционными предложениями.

Кто попал в рейтинг

При подготовке к рейтингу «Минфин» отбирает микрофинансовые организации, предлагающие кредиты под 0,01% суточных для новых клиентов. Такие предложения редакция проверяет у партнеров портала, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинг попадают все компании, которые активно привлекают клиентов.

Места в рейтинге определяются благодаря сочетанию ряда факторов. В первую очередь это максимальная сумма и срок, на который можно получить кредит под 0,01%. Также редакция анализирует легкость получения кредита, доступность информации на сайте, наличие мобильного приложения и т. д.

Каждый показатель приносит микрофинансовой организации баллы: чем больше их сумма, тем более высокую позицию в рейтинге она получает.

По сравнению с рейтингом за второй квартал, на этот раз произошли существенные изменения. Во-первых, его оставили сразу 5 МФО, присутствовавшие в прошлый раз. Money4you потеряла лицензию Нацбанка. Регулятор среди причин своего решения назвал ряд серьезных нарушений, допущенных компанией, в частности, она не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и методику ее расчета. В итоге, кроме отзыва лицензии, НБУ наложил на компанию еще и штраф в 4,28 млн грн.

Выписал штрафы регулятор еще 4 МФО — Creditkasa, Miloan, Tengo и Amigo. По нашим правилам, компании, которые получают санкции НБУ в течение квартала, в рейтинг не попадают.

Несмотря на это, общее количество участников рейтинга выросло. В прошлый раз из-за штрафов Нацбанка в нем не было трех участников — MyCredit, Clickcredit и Додам. Сейчас их временная «дисквалификация» закончилась.

Еще два МФО — SlonCredit и Alexcredit — вернули акционное кредитование под 0,01%, которого в предыдущем квартале не предлагали. Новичком нашего рейтинга стала компания Cashtan Credit.

Лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге заняла SlonCredit, которая в прошлом квартале вообще не попала в него. У этой МФО столько же баллов, как и у CreditBox, но именно она получила первое место, поскольку предлагает под 0,01% чуть большую максимальную сумму — 32 тыс. грн, против 30 тыс. грн у CreditBox.

Предыдущий же лидер Creditkasa не попал в рейтинг, поскольку НБУ выписал ему штраф в 85 тыс. грн за нарушение законодательства о рекламе.

На третьей позиции на этот раз оказалась ТОП1, которая, по сравнению с предыдущим рейтингом, потеряла одну позицию. Существенных же изменений в организации работы компании не произошло, и она получила те же баллы, что и в прошлый раз, но конкуренты уже предлагали несколько лучшие условия.

Самые существенные изменения позиции продемонстрировали Starfin и SunCredit: обе МФО, по сравнению с прошлым разом, опустились на 8 позиций из-за уменьшения срока льготного кредитования с 30 до 15 дней.

Какие условия предлагают МФО

Самая высокая сумма, которую готовы предоставить МФО при оформлении займа под 0,01%, составляет 32 тыс. грн. Правда, такие условия можно найти только в SlonCredit. Чуть меньший максимум — в 30 тыс. грн — у двух компаний — CreditBox и ТОП1, а Moneyveo и CashtanCredit предлагают на акционных условиях до 27 и 25 тыс. грн соответственно.

Место МФО Баллы Максимальная сумма кредита под 0,01% Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01% Смена места 1 SlonCredit 32 32 000 до 30 нов. 2 CreditBox 32 30 000 до 30 +3 3 ТОП1 31 30 000 до 30 -1 4 Moneyveo 31 27 000 до 20 0 5 Credit7 30,75 15 000 до 30 +3 6 CreditPlus 30 15 000 до 30 -3 7 CashtanCredit 29,75 25 000 до 30 нов. 8 FirstCredit 28,5 20 000 до 30 -2 9 Pango 28,5 15 000 до 30 0 10 Avans Credit 28 20 000 до 25 нов. 11 MyCredit 26,75 18 000 до 15 нов. 12 SelfieCredit 26 20 000 до 15 +3 13 Smartiway 25 5 000 до 31 +3 14 Швидко Гроші 24 15 000 до 14 -2 15 SOS CREDIT 23,25 20 000 до 15 +2 16 Додам 22 12 000 до 20 нов. 17 Finsfera 21,75 8 000 до 30 +2 18 Starfin 21,75 20 000 до 15 -8 19 SunCredit 21,5 20 000 до 15 -8 20 EasyCash 16,25 5 000 до 15 0 21 Clickcredit 16 500 до 10 нов. 22 Alexcredit 14,5 1 500 до 20 нов.

Самое популярное предложение максимальной суммы под 0,01% — 20 тыс. грн, соответствующие условия предлагают сразу шесть финкомпаний. Самая маленькая сумма такого займа у Clickcredit и Alexcredit — 500 и 1 500 грн.

Если говорить о сроке кредитов под 0,01%, то максимум, на что могут рассчитывать новые клиенты, — 31 день, который предлагает Smartiway, но нужно учитывать, что эта компания устанавливает достаточно скромный потолок суммы для таких кредитов — всего 5 тыс. грн.

В то же время предложения по возврату акционного займа через 30 дней есть сразу у 9 компаний. Самый маленький срок, на который финучреждение готово предоставить кредит под 0,01%, у Clickcredit — 10 дней.

Потолок ставок зафиксирован

Ключевое событие, которое произошло на рынке микрофинансовых займов в 3 квартале — установление верхнего предела по кредитам на уровне 1% в день. Эти изменения были введены Законом № 3498-IX, принятым в конце прошлого года. Но документ установил довольно продолжительный переходный период, чтобы МФО могли адаптироваться к новациям.

В начале этого года ставки по кредитам МФО еще были в пределах 2−2,5% в день. Во втором квартале они снизились уже до 1,5% в день, а с 21 августа верхний предел установлен в 1%.

Многие представители финсектора жаловались на то, что рынок не готов работать со ставкой в 1%, ведь это даже ниже предела рентабельности для отдельных МФО. Однако большинство представителей финкомпаний, с которыми общался «Минфин», говорили о готовности подстраиваться к переменам. «Операционно и технически мы готовы к снижению ставки. Не думаю, что выполнение требований НБУ существенно повлияет на состояние кредитного портфеля компании», — объясняли в CreditBox.

После введения ограничений финкомпании продолжают подстраиваться к переменам. По словам директора CreditPlus Владимира Довгаля, его компании для продолжения деятельности пришлось изменить подход к рискам с целью снижения уровня дефолта и увеличить максимально доступную для клиентов сумму кредита.

Как меняется спрос на кредиты

По итогам первого полугодия общий долг украинцев микрофинансовым организациям составлял 14,5 млрд грн, при этом зафиксирована тенденция его достаточно стремительного увеличения — с начала года эта сумма выросла на 5,23 млрд грн, сообщает Опендатабот. Если сравнивать нынешние показатели с четвертым кварталом 2022 года, когда задолженность перед МФО была на самом низком уровне с начала полномасштабной войны, этот показатель вырос на 6,5 млрд грн.

Общая задолженность по кредитам увеличилась из-за роста средней суммы займа. Сейчас она составляет 6 776 грн, что в 1,4 раза больше, чем год назад. Как отмечает Владимир Довгаль, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, возобновление средней суммы кредита, которая упала на 25% после полномасштабного вторжения. Кроме этого, сказывается снижение уровня максимально допустимых процентных ставок.

«Это мотивирует клиентов увеличивать суммы кредитов, потому что нагрузка по уплате процентов снизилась. Кредитодатели, в свою очередь, стремятся наращивать портфели, чтобы сохранить доходы в условиях снижения ставок», — рассказал Владимир Довгаль «Минфину».

По сравнению с показателями до полномасштабного вторжения, рост средней суммы займа составляет 31,6%. При этом официальная инфляция за тот же период составляет около 39%. Таким образом, реальная покупательная способность среднего займа у МФО ощутимо ниже, чем была в начале 2022 года.

О том, что рынок остается далеким от восстановления, говорит и тот факт, что в первом полугодии этого года кредитов МФО было выдано в 1,8 раза меньше, чем за тот же период 2021 года.

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Финкомпании ждет новое испытание. По сравнению с концом 2023 года, количество новых выданных микрокредитов начало снижаться. МФО становится все сложнее привлекать новых клиентов, поскольку вместе со снижением ставок финкомпаниям пришлось повысить требования к потенциальным заемщикам. А круг таких постоянно сужается из-за постепенного обнищания населения.