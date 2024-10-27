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27 октября 2024, 9:10 Читати українською

Банки в августе выдали ипотечные кредиты на общую сумму 1,2 млрд грн

Украинские банки в августе 2024 года выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Украинские банки в августе 2024 года выдали 701 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Объем выданных кредитов растет

По данным ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, объем выданных кредитов вырос на 2,3% против июля 2024 г., а по сравнению с августом прошлого года — на 34,1%.

Ипотечные кредиты предоставляли 12 банков, большинство сделок касались вторичного рынка недвижимости.

Основным двигателем рынка остается программа льготного кредитования «єОселя», на которую приходится почти весь объем ипотеки в августе.

Читайте: Рынок недвижимости: Как изменились цены на квартиры в Украине

Средневзвешенная эффективная ставка по кредитам выросла до 8,2% годовых по сравнению с 8% в июле.

Где больше всего выдано кредитов

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов выдано в Киеве и Киевской области (55,3% от общей суммы), а также во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Читайте: Правительство изменило правила «єОсели»: какое жилье может подорожать

Напомним

Как писал «Минфин», с начала осени Кабмин внес несколько изменений в программу льготной ипотеки «єОселя».

Во-первых, в сентябре вступило в силу правительственное постановление о пересмотре ставок по кредитам. Согласно документу, с 11 года ипотеки заемщики будут платить на 3% больше, чем с самого начала.

К примеру, если на этапе получения кредита военнослужащие, работники сферы безопасности, медики, педагоги и ученые могут рассчитывать на 3% годовых, то с 11 года выплат (при кредитовании на 20 лет) будут платить уже 6%.

Оформляющие ипотеку под 7% (внутренние переселенцы, граждане, не имеющие собственного жилья и т. п.), с 11 года получат ставку 10%.

Читайте: «єОселя»: Укрфинжитло планирует перейти на привлечение международных средств

Эти условия распространяются только на новые кредиты, договоры по которым заключены после 19 сентября 2024 года. Граждане, оформившие ипотеку ранее, будут платить в течение всего срока по текущим ставкам в 3−7% (в зависимости от категории заемщика).

В правительстве уверяют, что повышение ставки с одиннадцатого года кредита не приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на заемщиков, ведь за первые десять лет тело кредита, на которое начисляются проценты, уменьшится вдвое.

Во-вторых, изменили требования к жилью, которое можно покупать под «єОселю».

Кредит можно взять на квартиру в строящемся доме (до этого обязательным условием была готовность объекта). Также внутренним переселенцам разрешили покупать жилье в домах, с момента сдачи в эксплуатацию которых прошло до 10 лет (ранее — до трех лет).

В-третьих, с 19 октября для заемщиков в возрасте до 25 лет размер первого взноса по ипотеке снизится с 20 до 10%.

В-четвертых, воспользоваться программой «єОселя» теперь могут украинцы, которые участвуют в других госпрограммах жилья, в частности, «єВідновлення».

В-пятых, с 18 декабря 2024 года жилье для внутренних переселенцев по «єОселя» смогут купить их родственники (муж, жена, родители, дети). Этот пункт важен, если у переселенца нет стабильного источника дохода или небольшой доход, то есть банк может отказать ему в выдаче льготного займа. А у родственников, например, есть подтвержденный доход, но у них уже есть свое жилье, то есть оформить кредит на себя не могут.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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