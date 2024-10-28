«Национальный кешбек»: Украинцы получили первые выплаты более чем на 37 миллионов

Государство осуществило первые выплаты по программе «Национальный кешбек» — 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн кешбека за покупку украинских товаров. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Финансовая поддержка от государства

«Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% — это люди старшего возраста, в возрасте 60+. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона», — отметила она.

В Минэкономики уточнили, что получить кешбек могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кешбек более 2 грн. В итоге 646 378 потребителей получат в общей сложности 37,2 млн грн.

Всего только 97 человек получили кешбек на сумму от 1000 до 3000 гривен: из них 77 граждан — более 1000 грн, 15 — более 2000 грн и 5 — максимальный кешбек в размере 3000 грн.

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Напомним

По состоянию на сегодняшний день, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в «Дии» карты для выплат. Общая сумма начисленного кешбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Программа действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кешбека не будут облагаться налогом.

Как получать кешбек