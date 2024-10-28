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28 октября 2024, 15:36 Читати українською

«Национальный кешбек»: Украинцы получили первые выплаты более чем на 37 миллионов

Государство осуществило первые выплаты по программе «Национальный кешбек» — 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн кешбека за покупку украинских товаров. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Государство осуществило первые выплаты по программе «Национальный кешбек» — 646 378 украинцев получили 37,2 млн грн кешбека за покупку украинских товаров.

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Финансовая поддержка от государства

«Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% — это люди старшего возраста, в возрасте 60+. Эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона», — отметила она.

В Минэкономики уточнили, что получить кешбек могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кешбек более 2 грн. В итоге 646 378 потребителей получат в общей сложности 37,2 млн грн.

Всего только 97 человек получили кешбек на сумму от 1000 до 3000 гривен: из них 77 граждан — более 1000 грн, 15 — более 2000 грн и 5 — максимальный кешбек в размере 3000 грн.

Национальный кешбек: как подключить и получать больше бонусов, чем предлагает государство

Напомним

По состоянию на сегодняшний день, к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в «Дии» карты для выплат. Общая сумма начисленного кешбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Программа действует уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кешбека не будут облагаться налогом.

Как получать кешбек

  • Подать заявку через сайт или мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение. К программе присоединились следующие банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр.
  • Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
  • Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кешбек.
  • В «Дии» в разделе Сервисы выбрать карту «Национальный кешбек» для выплат.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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