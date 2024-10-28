В-тысяча: помогут ли «дурные» деньги запустить экономику

Инициатива Зеленского о новой программе «є-Підтримки» вызвала бурные дискуссии в экспертной среде. «Минфин» выбрал основные «за» и «против» идеи раздать каждому по тысяче, от Алексея Куща, экономиста , эксперта аналитического центра «Объединенная Украина», и Сергея Будкина, банкира и партнера-основателя инвестиционно-банковской компании FinPoint.

Алексей Кущ: это максимально эффективный способ завести экономику с толкача потребительского спроса

В целом идея очень правильная, но применять этот инструмент начали только во время войны. Это максимально действенный метод завести экономику с толкача потребительского спроса. Вместо дотаций отдельным компаниям, провести массовую дотацию потребления, и тогда покупатель сам решит, куда потратить деньги. Коррупционная составляющая здесь полностью нивелируется.

Потребительский спрос в современной экономике является главным драйвером роста. Эти деньги пойдут и в сектор услуг, и на рынок товаров, в первую очередь отечественного производства. И такой стимул хоть немного оживит платежеспособный спрос населения, который уже начинает входить в стадию заморозки. И его нужно «разморозить». В противном случае, остановка экономики и коллапс. В начале войны таким стимулом выступили выплаты «є-Підтримки» в размере минимальной зарплаты.

Единственное мое замечание — к дизайну программы. Его нужно оптимизировать: важно платить НЕ ВСЕМ по тысяче гривен, а только тем, кто в этом нуждается.

У нас такие выплаты перечисляются налогоплательщикам без учета уровня доходов. Есть среди чиновников фанаты принципа «помогать только налогоплательщикам». Звучит красиво, но неправильно. Нигде в мире это так не работает.

Нужно помогать тем, кто нуждается в помощи, а это не всегда налогоплательщик, например, пенсионер или инвалид (но не «инвалид"-прокурор).

Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, которые получают пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам. То есть самым пострадавшим социальным фокус-группам.

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Сергей Будкин: это было неверное решение

В 2021 году месячные расходы среднего домохозяйства в Украине составляли чуть меньше 10 тысяч гривен (более свежей статистики не нашел — не уверен, что она есть). То есть одна тысяча гривен на взрослого — это около шести дней расходов среднего домохозяйства страны.

Учитывая фактор сезонности, это даже меньше, то есть четыре или пять дней расхода среднего домохозяйства в осенне-зимний период. Думаю, что негативный информационный фон от этого решения будет гораздо дольше этих четырех или пяти дней.

Это было неверно как по оптике (в очень коротком промежутке после повышения налогов и во время активного обсуждения недостаточного финансирования вооруженных сил), так и по дизайну («уравниловка» в том, что деньги даются просто всем, несмотря на то, насколько человек действительно нуждается в этой тысяче) решении.

Основными бенефициарами этого решения будут:

Фуд-ритейл (потому что 500 гривен из этой тысячи среднее домохозяйство потратит в АТБ, Фоззи и Варусе), который является одной из самых успешных отраслей экономики, не нуждается и не просит государственной помощи;

Онлайн-казино (ибо есть много исследований о том, что самые бедные слои населения тратят денежные дотации, для получения которых им не нужно прикладывать усилий, на sin goods and services, собственно, поэтому в США дотации выдаются в виде купонов (food stamps) с ограниченной пригодностью);

ДТЭК (потому что самая большая статья непродовольственных расходов домохозяйств — это коммунальные и плата за электричество, где крупнейшим оператором является ДТЭК).

Минэкономики объяснило источники для выплаты В-тысячи — это остатки средств наших партнеров, которые были уже предоставлены Украине, но они не были использованы по каким-либо причинам на запланированные программы. И объяснило, что средства на счете госказначейства или министерства нельзя тратить на помощь армии, а вот средства на частном счете — можно, и поэтому ограничений по донатам на армию не будет.

Интересно было бы поставить эксперимент. Украине должны поступить 5 миллиардов евро от ЕС по программе Ukraine Facility. Эти деньги также нельзя использовать для помощи армии, только на гражданские и гуманитарные нужды в бюджете. Если можно раздать 0,5 млрд евро через В-тысячу, есть ли принципиальные препятствия тому, чтобы раздать 5 миллиардов евро всем гражданам Украины? Потому что бенефициарами этих денег должны быть все граждане Украины, как минимум — все те, кто живет сейчас на подконтрольных территориях.

Если предположить, что на подконтрольных территориях живет сейчас 25 миллионов (минус неподконтрольные, минус ТПО за пределами страны), а НБУ выкупит эти 5 миллиардов по курсу 45 гривен за доллар, то это будет 225 миллиардов гривен (для контекста — годовая выручка сети АТБ), или 9 тысяч гривен на человека.

Если разрешить эти деньги тратить примерно так, как в медицине (т.е. «деньги идут за пациентом»), и буквально покупать услуги государства в течение месяца или двух до следующего транша, то есть разрешить переводить деньги ограниченному кругу учреждений, которые обеспечивают функционирование государства (Президент, ВР, правительство, все министерства, включая Минобороны, САП, БЭБ и все другие органы из трех букв), а также непосредственно военным, то интересно было бы посмотреть на результаты такого голосования гривной.

Ну и также интересно было бы, что именно в результате Третья Штурмовая купила бы первым — полк дальних бомбардировщиков, авианосное соединение или сразу Звезду Смерти.