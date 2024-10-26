Контент-мейкер на OnlyFans уплатила в бюджет более 13,2 млн грн — Гетманцев

Налоговая продолжает отработку информации, полученной в рамках международного взаимодействия в отношении граждан Украины — создателей платного контента на интернет-платформе «Only Fans». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Что известно

«Обращаем внимание, что уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью каждого гражданина. За нарушение требований налогового законодательства предусмотрена финансовая ответственность. Вместе с тем, согласно статье 212 У К Украины умышленное уклонение от уплаты налогов является уголовным правонарушением.

Призываем граждан не пренебрегать нормами действующего законодательства и выполнить свой конституционный долг. Ответственности можно избежать, если задекларировать полученные доходы, уплатить с них налог на доходы физических лиц и военный сбор", — написал Гетманцев.

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Гетманцев заявил, что проведенная органами ГНС работа уже имеет первые результаты.

«Отдельные налогоплательщики осознав неизбежность ответственности за нарушение требований налогового законодательства предпочитают добровольное представление налоговых деклараций, декларирование полученных доходов и уплату налогов. Так, органами ГНС привлечена к декларированию гражданка „С“, получившая доходы за создание платного контента на интернет-платформе „Only Fans“. От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора», — подытожил он.

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