В Польше раскрыли схему с фиктивной занятостью: среди фигурантов — украинцы

В Польше расследуют масштабную схему фиктивного трудоустройства иностранцев: через 130 компаний, не проводивших реальную хозяйственную деятельность, зарегистрировали 11 485 ложных заявлений о поручении работы. Такие документы могли использоваться для получения рабочих виз и пересечения границы. Среди фигурантов дела — граждане Украины. В Gremi Personal объяснили по запросу NV, какие риски эта схема создает для украинцев, ищущих работу в Польше, и как проверить работодателя перед выездом.

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Схема позволяла создавать видимость официального трудоустройства: иностранцы получали документы, которые могли использоваться для оформления рабочих виз и пересечения границы. В то же время, компании, от имени которых регистрировали заявления, фактически не работали и не имели вакансий.

Как проверить работодателя перед выездом в Польшу

В Gremi Personal предупреждают: о фиктивности вакансии человек может узнать уже по приезде в Польшу, когда потратил деньги на документы и дорогу, а законность его пребывания оказалась под вопросом.

Чтобы избежать этого, специалисты советуют заранее проверить агентство трудоустройства в реестре KRAZ, а работодателя — в CEIDG или KRS. В то же время самой записи в реестре недостаточно: нужно также получить проект договора, уточнить название предприятия, адрес работы и кто будет выплачивать зарплату.

Если посредник отказывается назвать работодателя или предлагает оформить приглашение без договора и подтверждения предприятия, от такого предложения лучше отказаться.

«Регистры и договор — это минимум, который нужно проверить до выезда. Если этот шаг пропустить, последствия могут быть серьезными даже для человека, не знавшего об обмане. То, что она пострадала, не снимает рисков для ее документов и статуса в Польше», — отмечают в Gremi Personal.

Какие последствия чреваты фиктивными документами

Последствия зависят от того, знал ли иностранец о мошенничестве. Если человек искал реальную работу, но стал жертвой посредников, уголовное наказание ему, как правило, не грозит. Однако она может потерять деньги, остаться без работы и столкнуться с проблемами при получении или продлении разрешения на временное проживание в Польше (zezwolenie na pobyt czasowy).

Из-за отсутствия официального трудоустройства возникают трудности с подтверждением доходов, страхового стажа и защитой трудовых прав в случае невыплаты зарплаты.

Если по приезду выяснилось, что вакансия фиктивная, в Gremi Personal советуют сохранить переписку с посредником, объявления, копии документов и подтверждение оплаты. Они могут потребоваться для обращения в компетентные органы или получения юридической помощи. Пользоваться документами, о несоответствии которых уже известно, не следует.

В то же время, иностранцы, которые сознательно приобрели документы от имени фиктивной компании, рискуют уголовной ответственностью. По статье 270 § 1 Уголовного кодекса Польши использование поддельного документа в качестве подлинного карается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Кроме того, таким лицам могут отказать во въезде в Польшу или обязать их вернуться с возможным запретом повторного въезда в Польшу и другие страны Шенгенской зоны. Эти последствия не автоматически и зависят от обстоятельств дела и оснований пребывания человека в стране.

В Gremi Personal добавляют, что польские контролирующие органы ужесточили проверки агентств по трудоустройству. В то же время, украинцам советуют отдавать предпочтение посредникам с подтвержденной репутацией, прозрачными условиями найма и понятными процедурами сотрудничества.

Расследование продолжается: задержали ещё одну украинку

В октябре расследование получило продолжение: 7 октября 2026 года польская Пограничная служба сообщила о задержании ещё одной подозреваемой по делу. Ею оказалась 23-летняя гражданка Украины, которую задержали 26 сентября при въезде в Польшу. По данным следствия, она участвовала в организации схемы и периодически приезжала в страну из Украины.

Женщине предъявили обвинение в организации незаконного пересечения границы другими лицами и получении ложных подтверждений обстоятельств в документах. Суд по ходатайству прокуратуры назначил ей временный арест на три месяца.

В мае в рамках этого расследования задержали ещё трёх человек: гражданку Польши, гражданина Беларуси и гражданку Украины. По информации Пограничной службы, следствие продолжается, правоохранители не исключают новых задержаний.