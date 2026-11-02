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2 ноября 2026, 16:26 Читати українською

До 25 941 грн на работника: правительство увеличило компенсацию зарплат во время простоя

Кабинет Министров обновил условия государственной программы «Точка опоры», которая помогает предприятиям, поврежденным в результате российских обстрелов, хранить работников во время вынужденного простоя или приостановки трудовых договоров. Об этом пишет LIGA Закон.

Кабинет Министров обновил условия государственной программы «Точка опоры», которая помогает предприятиям, поврежденным в результате российских обстрелов, хранить работников во время вынужденного простоя или приостановки трудовых договоров.
Правительство увеличило компенсацию зарплат из-за простоя
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Максимальная сумма компенсации была увеличена с двух до трех минимальных зарплат. В 2026 году это 25 941 грн. на одного работника в месяц вместо 17 294 грн. В то же время, единый социальный взнос (ЕСВ), начисленный на сумму пособия, теперь будет возмещаться отдельно — сверх установленного предела.

Еще одно изменение касается налогообложения: пособие отнесли в фонд оплаты труда. Поэтому с нее будут удерживаться 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Какие еще изменения ввело правительство

Обновленный порядок подразумевает изменения в расчете средней зарплаты работника. В частности, при определении ее размера больше не будут учитываться единовременные выплаты, материальная помощь и выплаты к юбилейным датам.

Также правительство уточнило правила для предприятий, вынужденных переехать из-за повреждения имущества. Релокация больше не должна помешать получению помощи: если предприятие возобновляет деятельность на новом месте, выплаты могут продолжаться.

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Кто может получить компенсацию

Программа «Точка опоры» предназначена для работодателей, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий после 1 января 2026 года. Помощь покрывает часть расходов на оплату труда работников, состоящих в простое или с которыми приостановили действие трудовых договоров.

Среди основных условий — предприятие должно работать не менее шести месяцев до повреждения имущества, а работник должен находиться с работодателем в трудовых отношениях не менее шести календарных месяцев до оформления простоя или приостановления договора.

Помощь назначают сроком до трех месяцев. Ее можно продлить до шести месяцев, если работодатель утвердил план возобновления деятельности и выполняет предусмотренные им мероприятия, например, возобновляет производство или релокует предприятие.

Чтобы получить денежные средства, работодатель должен обратиться в центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности. Заявление следует подать в течение 90 календарных дней с даты оформления простоя или приостановления трудового договора.

Как мы писали: В каких секторах больше всего ухудшились деловые ожидания: Госстат обнародовал результаты октябрьского опроса бизнеса

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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