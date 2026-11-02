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2 ноября 2026, 14:25 Читати українською

Промышленность Европы удивила ростом: что настораживает производителей

Промышленность еврозоны продолжает расти, а экспортные заказы достигли лучшей динамики более чем за четыре года. Однако положительную картину портит тревожный сигнал: производить товары становится все дороже. В октябре расходы предприятий росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев из-за удорожания энергоносителей и проблем со снабжением сырьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование S&P Global.

Промышленность еврозоны продолжает расти, а экспортные заказы достигли лучшей динамики более чем за четыре года.
Европейский экспорт набирает рекордные темпы, но производители платят за это высокую цену. Фото: Pexels
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Индекс деловой активности в промышленности еврозоны (PMI) в октябре составил 52,7 пункта против 52,9 в сентябре. Хотя показатель немного снизился, он превысил предварительную оценку в 52,4 пункта. Значение свыше 50 пунктов означает, что промышленная активность растет, а не сокращается.

Сентябрьский PMI был самым высоким с мая 2022 года. Главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон отметил, что промышленность еврозоны переживает лучший период роста более чем за четыре года. Предприятия наращивают активность с февраля, несмотря на торговые ограничения, конфликты на Ближнем Востоке и войну в Украине.

Экспортные заказы растут, а производство теряет темп

Самым заметным положительным сигналом октября стал рост экспортных заказов. Темпы их увеличения были самыми высокими более чем за 4,5 года. Это указывает на ужесточение спроса на продукцию европейских производителей за рубежом.

Однако общее количество новых заказов росло медленнее, чем в сентябре. Соответственно замедлилось и производство. Его индекс снизился с 53,6 до 52,8 пункта, достигнув самого низкого уровня за четыре месяца. Несмотря на это, показатель остается в зоне роста.

Положительная динамика сказалась и на занятости: предприятия увеличивали количество работников на третий месяц подряд. Рост промышленной активности зафиксировали в шести из восьми стран еврозоны, охватывающих исследования. Франция и Италия стали исключениями.

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Производство дорожает из-за энергии и проблем с поставками

Пока заводы наращивают заказы, их расходы быстро увеличиваются. В октябре операционные расходы производителей выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Среди основных причин S&P Global называет более дорогие энергоносители и перебои в цепях снабжения.

Дополнительными нагрузками для предприятий стали высокие цены на нефть. Фьючерсы на нее торговались выше $116 за баррель, примерно на 60% дороже, чем до начала войны с Ираном. Рост стоимости энергии напрямую увеличивает затраты промышленных предприятий.

Производители уже частично переводят это удорожание на покупателей. В октябре компании значительно повышали отпускные цены на свою продукцию. Темпы их роста в целом остались близки к сентябрьским.

Проблемы с поставками также усугубились. Сроки доставки сырья и комплектующих продлились до самого плохого уровня с июня. Чтобы подготовиться к возможным задержкам, предприятия наращивали закупки быстрыми темпами почти за 4,5 года. Кроме того, они впервые с декабря 2022 начали увеличивать запасы сырья.

Более дорогое производство создает проблемы для ЕЦБ

Рост издержек производителей имеет значение не только для промышленности. Если предприятия продолжат повышать цены на свою продукцию из-за более дорогой энергии и сырья, это может усилить инфляцию в еврозоне. Для Европейского центрального банка это дополнительный повод пристально смотреть за ценовым давлением.

На прошлой неделе ЕЦБ оставил процентные ставки по-прежнему, как и ожидалось. Однако экономисты, опрошенные Reuters в октябре, прогнозировали возможное повышение ставки в декабре. Новые данные о расходах предприятий усиливают аргументы в пользу такого шага, хотя окончательное решение регулятор еще не принял.

По словам Криса Уильямсона, инфляция производственных затрат в октябре выросла до одного из самых высоких уровней за последние четыре года. Экономист предупреждает, что удорожание ресурсов и перебои со снабжением могут стать дополнительным препятствием для европейского бизнеса в ближайшие месяцы.

ЕЦБ оказался перед сложным выбором

Напомним, 29 октября Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений. Депозитная ставка осталась на уровне 2,5% после повышения в сентябре. Регулятор предупредил, что длительное подорожание нефти и газа может одновременно ускорить инфляцию и затормозить экономический рост.

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась до 3,8% в годовом исчислении против 3,2% в августе. Это самый высокий уровень за три года и значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Больше всего на рост цен повлияли энергоносители, которые за год подорожали на 18,8%.

Новые данные о расходах промышленных предприятий усиливают опасения относительно дальнейшего инфляционного давления. Если производители и в дальнейшем будут перекладывать удорожание энергии и сырья на потребителей, это может осложнить задачу ЕЦБ по сдерживанию цен. Дальнейшие решения по ставкам регулятор будет принимать в зависимости от динамики инфляции и состояния экономики.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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