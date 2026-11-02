Жильё, разрушенное в результате войны: какую налоговую льготу могут получить владельцы

Владельцы земельных участков, на которых из-за российской агрессии уничтожена жилая или нежилая недвижимость, освобождаются от платы за землю и в 2026 году. Льгота распространяется на такие участки, а период ее действия определяют по данным государственных реестров.

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О продлении налогового увольнения сообщила Государственная налоговая служба Украины. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 9 июня 2026 г. № 4903-IX. Новая норма вступила в силу 23 октября 2026 года.

Речь идет о земельных участках, на которых располагались объекты недвижимости, уничтоженные в результате боевых действий, террористических актов или диверсий из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Как определяют период освобождения от платы

Основанием для применения льготы являются сведения из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных российской агрессией.

Увольнение начинает действовать с первого числа месяца, на который приходится дата уничтожения недвижимости, указанная в реестре.

При каких условиях льгота прекращается

Освобождение от платы за землю действует до последнего дня месяца, в котором состоится одно из двух событий:

В Государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрируют право собственности на вновь построенный объект на этом земельном участке.

В Украине прекратят или отменят военное положение.

Льгота распространяется на владельцев земельных участков с уничтоженной из-за войны войны недвижимостью и действует до наступления одного из предусмотренных законом условий его прекращения.

Сколько украинцы платят за землю

За первое полугодие 2026 года украинцы уплатили в местные бюджеты 24,1 млрд грн за землю. Это на 13,2% больше, чем за тот же период прошлого года (21,3 млрд грн). Всего средства перечислили более 1 млн плательщиков, сообщила Государственная налоговая служба.

Наибольшие поступления обеспечили Днепропетровская область — 4,5 млрд грн, Киев — 3,4 млрд грн, Одесская область — 2,1 млрд грн и Львовская — 1,8 млрд грн.

Проверить начисленную сумму и реквизиты для оплаты можно в Электронном кабинете плательщика или в приложении «Моя налоговая». Если сумма кажется неверной, можно обратиться в налоговую службу для сверки данных о земельных участках, ставках и льготах. В случае обнаружения ошибок налоговая служба пересчитает сумму и вышлет новое налоговое уведомление-решение.