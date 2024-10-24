Повышение военного сбора: может ли банк взыскать его с вкладчика задним числом

В нашем налоговом законодательстве сложилась уникальная ситуация: ресурсный законопроект (1146-д) вводит повышение военного сбора с 1 октября. Но сам документ еще не подписан Президентом, а разъяснений от ГНС нет. Как быть ФОПам, работодателям и владельцам вкладов, которые в этот период должны уплатить налоги, выплатить зарплату и забрать вклады, рассказывает адвокат ЮК «Приходько и партнеры» Юлия Панасюк.

В первую очередь важно отметить, что принцип ретроспективности в налоговом праве, как правило, не допускается. Это означает, что новые налоговые нормы не могут применяться к операциям, которые уже состоялись до вступления в силу нового закона.

ФОПы: на что обратить внимание тем, кто подает отчетность ежемесячно

Если налоговая отчетность для ФОПов вводится ежемесячно, возникает вопрос, как перекрыть период до введения новых правил, чтобы не возникло «заднего числа». Для этого ФОП должны подать уточненную декларацию за предыдущие периоды.

Это позволит корректно учесть все доходы и налоговые обязательства, в соответствии с новыми требованиями. Такие уточнения проводятся через подачу исправленной отчетности с отражением надлежащих показателей, а также, в случае необходимости, доплату налогов или взносов.

Что делать с начислением зарплаты

Вопрос начисления заработной платы и расчетов с работниками в условиях неопределенности с налоговыми изменениями актуален для многих работодателей.

Особенно проблемным становится процесс увольнения работников, поскольку их нужно своевременно рассчитать, но на данный момент есть неопределенность в том, как правильно удержать налоги, если изменения в налоговом законодательстве еще не вступили в силу или находятся на этапе обсуждения.

Когда сотрудник увольняется, работодатель должен своевременно начислить и выплатить заработную плату, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, другие выплаты (если они предусмотрены), а также удержать причитающиеся налоги — налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (1,5%). Проблема возникает тогда, когда планируются изменения в налоговых ставках или механизмах удержания, но на момент расчета с сотрудником эти нормы еще не вступили в силу, или есть неопределенность, будут ли они применены ретроспективно.

В ситуации, когда налоговые изменения еще не вступили в силу, работодатель должен соблюдать действующее законодательство на момент начисления заработной платы и налогов. Любые изменения в налоговых ставках не могут быть применены задним числом без соответствующего нормативного механизма, и сотрудник, который увольняется в период неопределенности, должен быть рассчитан по текущим правилам.

Что делать работодателям в таких ситуациях?

1. Консультации с налоговыми органами: Если есть неопределенность относительно будущих изменений, работодателям следует обращаться за разъяснениями в налоговые органы или к своим налоговым консультантам, чтобы избежать нарушений и возможных штрафных санкций.

2. Оформление всех начислений по действующим правилам: Важно начислять и выплачивать заработную плату по актуальным на момент расчета ставкам. Если в будущем будут введены новые требования, они должны применяться к новым выплатам или через дополнительную отчетность.

3. Учет возможных изменений: Работодателям следует быть готовыми к возможным корректировкам налоговых платежей в будущем, но в настоящее время любые изменения, касающиеся уже выплаченной заработной платы, могут быть реализованы только при наличии четких нормативных актов.

Как действовать работодателю в условиях неопределенности?

1. Соблюдение действующего законодательства: Работодатель обязан начислять и выплачивать заработную плату и все соответствующие налоги, по правилам, действующим на момент выплаты. Если налоговые изменения еще не вступили в силу, все начисления должны производиться, в соответствии с действующими ставками.

2. Невозможность применения «задним числом»: Если изменения в налоговом законодательстве предусматривают повышение ставок или введение новых механизмов налогообложения, они не могут применяться к уже начисленной и выплаченной заработной плате. То есть сотрудника, которого увольняют в переходный период, нужно рассчитать по действующим на момент выплаты правилам.

3. Возможные изменения в будущем: Если законодатель принимает решение о ретроспективном применении новых ставок налогов, налоговая может потребовать от работодателей или работников доначислить налоговую разницу через дополнительную отчетность. Однако на данный момент такие действия не могут быть предусмотрены или выполнены работодателем самостоятельно.

На что обратить внимание владельцам вкладов

Вкладчики, которые получают доход из депозитов, могут столкнуться с вопросом об уплате повышенного налога или военного сбора после изменений в законодательстве. Проблема возникает в случаях, когда срок действия депозита истекает в период с 1 октября до момента вступления в силу нового закона. Как действовать в такой ситуации?

Если новый закон требует ретроспективного налогообложения, то есть обязывает удержать налоги по новым, повышенным ставкам задним числом, у банка не будет автоматических механизмом для взыскания налоговой разницы с клиента, который уже забрал свой вклад.

Законодательство не предусматривает возможности обратной корректировки уже выплаченных доходов. То есть банковские учреждения не смогут автоматически взыскать налоговую разницу с клиентов, которые уже получили свои депозиты. Значит, у банка, как налогового агента, нет возможности «задним числом» удержать налоги, если закон не предусматривает конкретных юридических инструментов для такой корректировки.

В таком случае ответственность за уплату налоговой разницы переводится на самого клиента. После введения новых ставок налоговая инспекция может обратиться к вкладчику с требованием представить уточненную декларацию и уплатить разницу между старыми и новыми налоговыми ставками. Это может быть реализовано через механизм доначисления налогов или с помощью налоговой проверки.

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Вкладчики, не проинформированные о возможных изменениях налогового законодательства, могут оказаться в сложной ситуации, когда им необходимо уплачивать налоговую разницу постфактум, что вызовет дополнительные трудности и неудобства. Клиент обязан будет самостоятельно произвести расчеты и уплатить необходимую сумму через представление декларации или другие механизмы, определенные налоговыми органами.