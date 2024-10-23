В «Дии» появились две новые военные облигации

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дии» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.

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Какие облигации появились

Военная облигация «Дебальцево» с номинальной ставкой 16,5% годовых и датой выплаты — 12 мая 2027 года и облигация «Авдеевка» — номинальная ставка 15,6% годовых, дата выплаты — 20 мая 2026 года.

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«Каждая инвестиция — это шаг к укреплению обороноспособности страны. Ваши облигации помогут обеспечить необходимое защитникам и защитницам», — говорится в сообщении.

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