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23 октября 2024, 13:01 Читати українською

В «Дии» появились две новые военные облигации

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дии» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дии» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКакие облигации появилисьВоенная облигация «Дебальцево» с номинальной ставкой 16,5% годовых и датой выплаты — 12 мая 2027 года и облигация «Авдеевка» — номинальная ставка 15,6% годовых, дата выплаты — 20 мая 2026 года.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие облигации появились

Военная облигация «Дебальцево» с номинальной ставкой 16,5% годовых и датой выплаты — 12 мая 2027 года и облигация «Авдеевка» — номинальная ставка 15,6% годовых, дата выплаты — 20 мая 2026 года.

Читайте: В «Дии» появились четыре новых военных облигации

«Каждая инвестиция — это шаг к укреплению обороноспособности страны. Ваши облигации помогут обеспечить необходимое защитникам и защитницам», — говорится в сообщении.

Как приобрести

  • Зайдите в Дию
  • Выберите Военные облигации на главном экране
  • Выберите облигацию, партнера и количество
  • Подпишите и оплатите несколько кликов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
potator
potator
23 октября 2024, 13:08
#
Предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
+
0
Anatoll France
Anatoll France
23 октября 2024, 14:16
#
Облігаціі як цінні папери успішно існують з 16 у Франціі та Нідерландах та США та багатьох інших.

Кріпта існує з 2000років — гарантій ніяких, випускає невідомо хто, підтримується корупціонерами.

Тим часом руснявиє боти та хомячки на мінфіне: облігаціі це лохотрон, кріпта — надійно!
Ахахахаха, *** не мамонт.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
23 октября 2024, 14:21
#
Облигации Франции, США и даже Нидерландов конечно надёжно. А вот облигации Украины так же надёжны как сберкнижки сбербанка совка.
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