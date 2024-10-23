Министерство цифровой трансформации добавило в «Дии» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.
В «Дии» появились две новые военные облигации
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Какие облигации появились
Военная облигация «Дебальцево» с номинальной ставкой 16,5% годовых и датой выплаты — 12 мая 2027 года и облигация «Авдеевка» — номинальная ставка 15,6% годовых, дата выплаты — 20 мая 2026 года.
Читайте: В «Дии» появились четыре новых военных облигации
«Каждая инвестиция — это шаг к укреплению обороноспособности страны. Ваши облигации помогут обеспечить необходимое защитникам и защитницам», — говорится в сообщении.
Как приобрести
- Зайдите в Дию
- Выберите Военные облигации на главном экране
- Выберите облигацию, партнера и количество
- Подпишите и оплатите несколько кликов.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Кріпта існує з 2000років — гарантій ніяких, випускає невідомо хто, підтримується корупціонерами.
Тим часом руснявиє боти та хомячки на мінфіне: облігаціі це лохотрон, кріпта — надійно!
Ахахахаха, *** не мамонт.