Почему весной следующего года можно ожидать «заморозку» войны

«Заморозка» войны в Украине может быть выгодна всем сторонам, но у каждой из них есть собственные интересы. В чем они заключаются, какие требования будут выдвигать государства и когда можно ожидать прекращения боевых действий, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Потребность в «заморозке»

Начну с главного. Будущего никто не знает. Сценариев будущего — множество. Но с будущим можно работать (анализировать его сценарии и факторы, которые на него влияют, оценивать вероятность наступления того или иного сценария). На будущее можно влиять. Вернее, его можно создавать. Но для этого нужно быть субъектом и иметь свой план достижения сформулированных целей (сразу отмечу, что признаки субъектности мы потеряли к началу 2023 года).

«Заморозка» выгодна всем:

1) Выгодна в первую очередь США. Штаты уже потратили на помощь Украине почти $200 млрд. Украина выстояла. Ослаблена россия. ВПК США получил рекордный заказ. НАТО обрело вторую жизнь. Экономические позиции Китая ослаблены.

Главные цели для США достигнуты. Проигрыш и падение россии в эти цели не входят. Но Штаты видят риск сближения россии и Китая, и продолжение войны только ускорит этот трек.

Главное, Штаты не видят перспективы «сжигать» деньги дальше на войну. И остановить «сжигание» можно только «заморозкой».

2) Выгодна Европе. ЕС уже потратили на помощь почти 150 млрд евро. И планируют потратить еще 35 млрд.

Европейским политикам все сложнее объяснять своим избирателям, куда тратят их деньги. Негативным фоном здесь по Европе российские агенты разгоняют новости о коррупционных фактах в Украине.

ЕС хочет обеспечить безопасность в регионе, но не хочет продолжать тратить такие большие деньги на это. Ну и хочет вернуться к торговле с россией — крупным рынком европейских товаров.

3) Выгодна Китаю.

Вторжение в Украину и затяжной конфликт обнулили планы Китая на успешное развитие проекта «Один пояс. Один путь», который потерял первенство среди основных торговых партнеров США.

Китайская экономика находится на пороге глубоких проблем, и при этом Китай так и не закончил перевооружение своей армии (планировал это сделать до 2027 года).

4) россия также заинтересована в «заморозке» и в освобождении территорий Курской области. Экономика россии также испытывает глубокие проблемы и ей нужен «отдых». Расходы на войну ей уже обошлись более чем в $200 млрд, не считая последствий санкций. Появление военных из Северной Кореи лишь подтверждает кризис, который разворачивается и в экономике, и в армии. Главный вопрос — в каком формате и на каких условиях состоится «заморозка».

5) Украина.

Не буду писать, что мы заинтересованы в «заморозке». Мы заинтересованы в победе и завершении войны. Но война — всегда ресурсы. Мы не можем сами финансировать свой бюджет, и нам в этом помогают партнеры. $36 млрд — это дыра бюджета, которую закрывают партнеры. Без партнеров мы не в состоянии продолжать войну. И если партнерам «заморозка» выгодна — они просто «перекроют» кран финансовой и военной помощи Украине.

Как и когда будет «заморозка»?

Здесь каждый хочет иметь «заморозку» на своих условиях:

1. россия

— Хочет максимально контролировать территории Украины, демилитаризовать Украину вглубь.

— Получить гарантии, что Крым и оккупированные территории не будут предметом дальнейших споров.

— Возвращение территорий Курской области.

— Сохранение сухопутного коридора в Крым (к югу Украины).

— Хочет «разморозку замороженных» активов.

— И, конечно, хочет не вступления Украины в НАТО.

2. США и Европа

— Хотят «заморозки» по линии столкновения.

— А также гарантии того, что конфликт не повторится и Европа будет в безопасности.

— Уменьшить расходы, сняв с себя «головную боль».

Они не видят перспективы военной победы. И считают, что ежедневное продолжение войны только «сжигает» ресурсы и создает у них внутренние проблемы.

3. Китай.

— Он, в принципе, хочет остановки войны, снятия санкций, открытия границ россии и Европы.

— Но он не хочет сильной россии. Ему необходима слабая россия — поставщик сырьевых ресурсов, необходимых Китаю.

— Китаю потребуются мощности ВПК россии для подготовки к большой войне.

4. Украина

— Хотя Украина официально не артикулирует свой план «заморозки», Курская операция имеет прямое отношение к ней.

— Курская область (часть, контролируемая нами) будет обменена, скорее всего, на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.

— Таким образом, «украинский вариант заморозки» — это максимальное освобождение Херсонской и Запорожской областей.

— Получение контроля за ЗАЭС.

— Получение гарантий безопасности и неповторения вторжения.

Как объединить эти варианты?

Как говорят военные, «переговоры ведутся на поле боя». И эскалация конфликта — один из путей повышения ставок.

Украина хочет бить западным оружием вглубь россии. Украина контролирует часть территории россии. У Украины уже достаточное количество своих средств дальнего поражения, которые позволяют повышать ставки.

Появление корейцев в рядах российской армии, получение ракет из Кореи и Ирана, продолжение массированных обстрелов Украины ракетами и дронами — российский вариант повышения ставок.

США прощупывают возможность снижения цен на нефть, как инструмент «обескровливания российской экономики войны». Неслучайным выглядит заявление Министра энергетики Саудовской Аравии, который угрожает обвалить цены на нефть до $50. Это тоже повышение ставок. Как и приглашение Украины в НАТО.

Не нужно думать, что сегодня еще не идут переговоры. Идут. И уже обсуждается конструкция будущего «замороженного мира». Только пока не могу сказать, какую роль играет Украина в этих переговорах. У нас есть право голоса или нет. Главное, процесс «заморозки» уже начат.

Когда может быть результат?

Выборы в США — главный определяющий фактор.

Второй — успехи или неуспехи россии и Украины на фронте.

С момента проведения выборов и до инаугурации «заморозки» ждать не стоит. То есть. Февраль — период активизации процесса и займет он не менее 3 месяцев. Апрель — май 2025 года — потенциальный период официального прекращения огня. Повторюсь — это только сценарий. Который может сильно измениться под влиянием «черных лебедей».

Что будет с Украиной?

Самый сложный и болезненный вопрос.

Ответ зависит от ряда важных факторов:

1. Гарантии безопасности Украины. Речь не только о «меморандумах». Речь идет о реальной защите Украины и Европы от новой войны.

Здесь может быть как вступление Украины в НАТО (в чем очень сомневаюсь, думаю, от этой идеи откажутся в обмен на уступки от россии), так и формирование локального оборонного союза (Украина, Польша, Латвия, Эстония, Литва и Великобритания) + статус союзника США (по аналогии с Южной Кореей и Израилем).

Дополнительной гарантией безопасности будет:

— Закрытие неба (как собственными ПВО, так и европейскими).

— Обеспечение заказами украинского ОПК на следующие 5−10 лет.

— Строительство сети оборонных сооружений.

— Размещение в Украине военного контингента США (по аналогии с Южной Кореей).

2. Экономика. Украинская экономика разрушена. За первый год вторжения мы потеряли 30% экономики. На восстановление экономики будут влиять:

— Объем и качество капитала, который мы сможем привлечь (и который нам дадут партнеры).

— Технологии (это коммерциализация украинских технологий и передача в Украину современных технологий западных стран, в частности, производство микроэлектроники, как вариант).

— Люди. Возвращение украинцев (стимулирование, а не давление) и взвешенная миграционная политика.

Если Запад будет готов инвестировать в Украину хотя бы 50% того, что тратил на войну, то Украина может получать до $100 млрд в год.

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3. Управление государством. И здесь начинается главный фактор.

— Без проведения выборов — денег не будет.

— Без изменения системы управления страной (отказ от «совка», обнуление 70% функций государства, которые нужны только чиновникам) — денег не будет. Напомним, что Украина занимает 150 место в индексе экономической свободы.

— Без долгосрочной стратегии (понятной инвесторам) — денег не будет.

— Без перезагрузки судебной и правоохранительной систем — денег не будет.

— Без изменения фискальной системы (где Украина — аутсайдер в Европе) — денег не будет.