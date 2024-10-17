5 пунктов плана победы: захотят ли присоединиться к нему наши партнеры

Что есть в плане победы, который президент Зеленский презентует странам-партнерам, почему в нем повторяются тезисы, воспримут ли их союзники, если уже не раз отказывали рассказал политолог Владимир Фесенко. «Минфин» выбрал главное.

Этот план — способ подтолкнуть наших партнеров к более сильным решениям и решительным действиям, к формированию общей стратегии действий, которая должна усилить наши позиции, и принудить россию к переговорам.

Это план силового принуждения россии к миру и силового сдерживания россии, чтобы она не начала против нас новую войну. Это попытка сломать негативные инерционные тенденции, возникшие и в ситуации на фронте, и в политико-дипломатическом процессе вокруг войны между россией и Украиной. Насколько удастся реализовать этот план, в решающей степени зависит от наших партнеров, а также от результатов выборов в США.

Суть этого плана в его системности, комплексности и определенном максимализме. А придумать что-то необычайное, какое-нибудь чудо-оружие или сенсационный рецепт завершения войны, кардинально изменяющий ситуацию, просто невозможно.

Каждый пункт этого Плана имеет свои функциональные нагрузки, свою цель, но у них есть и общий политический подход — это стратегия силового давления на россию.

1. Приглашение в НАТО уже во время войны

Это не о членстве в НАТО уже сейчас. Суть этой идеи, чтобы страны НАТО уже в ближайшее время послали мощный сигнал путину, что Украина будет в НАТО, и что тема членства Украины в НАТО не будет предметом торгов с путиным, а скорее, наоборот, должна стать инструментом политического давления на него.

Скажу прямо, пока я не вижу готовности наших партнеров (особенно Администрации Байдена) быстро отреагировать на это предложение. Тем не менее, им придется обсуждать эту тему, в том числе и в контексте предстоящих переговоров о завершении войны.

2. Перенос военных действий на территорию россии

Перенос, чтобы увеличить цену войны для нее, и тем самым принудить ее к переговорам о завершении войны.

На самом деле это решающий инструмент давления на россию, но для этого нам нужны дополнительные и специальные ресурсы.

3. О силовом сдерживании россии

Этот пункт — наиболее интересный, о сдерживании россии путем размещения на нашей территории мощных неядерных силовых ресурсов.

Этот пункт никто не прогнозировал, в том числе и я. Что это может быть, возможно, лучше могут ответить военные эксперты. Но я вспоминаю, как в россии были раздражены размещением в Восточной Европе американских баз противоракетной обороны.

Если речь идет о создании на территории Украины военных баз НАТО или США и других наших западных партнеров, это скорее на послевоенный период, это инструмент сдерживания россии от новой войны.

Кроме того, для создания иностранных военных баз на нашей территории придется вносить изменения в Конституцию Украины, что невозможно пока действует закон о военном положении в Украине.

4. Об экономическом взаимодействии с нашими партнерами

Украина предлагает Соединенным Штатам Америки вместе с определенными партнерами, в частности с Евросоюзом, частью которого будет Украина, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

По сути, речь идет о том, что такое взаимодействие должно стать материальной и экономической базой европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также инструментом материально-ресурсного поощрения наших партнеров для поддержки интеграции Украины в западный мир, и для более надежного обеспечения нашей безопасности (чтобы они защищали в и свой экономический интерес).

Также мне кажется, что этот пункт особенно предназначен для Трампа, который всегда думает о деньгах и бизнес-интересах.

5. О замене американских войск в Европе украинскими

Он парадоксально красив и амбициозен и также стал неожиданностью. Внешне это выглядит как нечто фантазийное. Но на самом деле это тоже о мотивации наших партнеров.

Это предложение и для Трампа (многие трамписты хотят, чтобы американские войска ушли из Европы), и одновременно для европейцев, которые опасаются, что США выйдут из Европы и лишат европейцев своего зонтика безопасности.

Это творческое использование идеи Бориса Джонсона, которую он обнародовал летом в Дейли мэйл. Цитирую Бориса Джонсона: «В армии у украинцев более миллиона человек. Они сейчас хорошо привыкли работать с техникой НАТО и являются самой эффективной антироссийской силой в мире.

Как только война закончится, нет причин, по которым украинские войска не должны заменить часть из 70 000 американских военнослужащих, все еще находящихся в Европе. Это позволило бы Трампу сэкономить деньги и вернуть американские войска домой, а также заставить европейцев делать больше для своей собственной обороны, являющейся одной из его ключевых целей".

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Какой может быть реакция наших партнеров на этот план

Надо быть реалистами. Реакция будет неоднозначной и не будет общей (нам не будут говорить либо да, либо нет).

По некоторым пунктам будет отложенное решение (в том числе по дальнобойному оружию, а также по приглашению в НАТО).

По отдельным предложениям мы можем получить положительный ответ уже в ближайшее время, по некоторым — после выборов в США, по другим — только в следующем году, а по некоторым — только после завершения нынешней войны.

По части предложений наши партнеры еще психологически не готовы к конкретному и положительному ответу, или между ними еще нет консенсуса.

Зеленский сознательно поднимает планку наших политических требований, зная, что немедленного ответа не будет. За два с половиной года войны он уже привык, что сначала нам могут сказать «нет», потом — «подумаем», и в конце концов — «да».

Но первый шаг — нашим партнерам нужно предложить конкретное решение, а дальше упорно давить на них. Такая методика у нас в основном и работает все время полномасштабной войны.