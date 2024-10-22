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22 октября 2024, 13:35 Читати українською

В россии могут начаться проблемы с оплатой картами Visa и Mastercard

В конце 2024 года у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами. Об этом российскому РБК рассказали четыре источника на платежном рынке и представители крупнейших банков, сообщает The Moscow Times.

В конце 2024 года у ряда российских банков истекут сертификаты безопасности чипов карт Visa и Mastercard, что может привести к проблемам с платежами.
Фото: pixabay.com

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По словам одного из собеседников издания, сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на различные сроки: три года, пять лет и т. д.

До ухода из рф в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard срок действия этих сертификатов продлевался, но теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, отметил другой собеседник.

При этом функционирование карты зависит от двух банков, которые участвуют в платежной цепочке, — банка-эмитента и банка-эквайера. Однако часть платежей в любом случае может перестать проходить.

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«Это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций, например, при оплате проезда в транспорте или офлайн, то есть в случаях, когда POS-терминал не подключен к Сети», — говорит один из источников.

Карта с истекшим сертификатом точно не превратится в «кирпич», поскольку срок его действия — лишь один из критериев для терминала при проведении платежа, отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, сейчас идут дополнительные тесты с такими картами, чтобы решить этот вопрос.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
potator
potator
22 октября 2024, 13:47
#
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+
0
Tido oss
Tido oss
22 октября 2024, 14:37
#
Axaxaxaxa
+
0
Riojas
Riojas
22 октября 2024, 14:00
#
В смысле без малого три года после потужного ухода с рынка там все работало и только теперь могут начаться проблемы, но это не точно?
+
0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 14:02
#
Правильно, нічого користуватися здобутками Заходу, це все «прадєлкі запада»
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