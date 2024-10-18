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18 октября 2024, 9:02 Читати українською

россия блокирует выход из страны Raiffeisen и UniCredit — Bloomberg

До недавнего времени западные банки в России имели мизерную надежду, что они смогут продать свои местные подразделения и покинуть страну-агрессорку, но такая возможность быстро исчезает. Об этом сообщает Bloomberg.

До недавнего времени западные банки в России имели мизерную надежду, что они смогут продать свои местные подразделения и покинуть страну-агрессорку, но такая возможность быстро исчезает.

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Российское правительство сигнализирует, что оно будет блокировать любые попытки кредиторов, включая Raiffeisen Bank International и UniCredit, продать местные подразделения любому покупателю, рискующему попасть под санкции, по словам источников, осведомленных по этому вопросу.

Это фактически исключает российских покупателей, а учитывая противодействие западных правительств по отношению к любому внешнему покупателю, делает продажу практически невозможной.

Отмечается, что в прошлом году Mubadala Investment Co. из Абу-Даби отказалась от потенциальной покупки российских подразделений UniCredit на основании того, что правительство США будет против этого.

Raiffeisen и UniCredit ищут способ выйти из России еще с момента полномасштабного вторжения в Украину. По словам одного из источников, эти западные банки, оставшиеся в России два из крупнейших, считаются правительством Путина важными каналами для осуществления международных платежей.

Под давлением Европейского центрального банка, требующего ускорить их выход из России, руководители банков пытались продать местные активы, чтобы способ минимизировать убытки, уменьшить риск непреднамеренного нарушения санкций и ограничить потенциальный репутационный ущерб.

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Но Россия усложняет выход из страны международных банков. Правительство создало специальную комиссию для согласования отчуждения активов и обязало предприятия продавать со скидкой, а также уплатить «исходный налог».

На прошлой неделе российское правительство еще больше усилило эти правила, увеличив требование по скидке до 60% вместо предыдущих 50%, а также более чем вдвое подняло «исходный налог» до 35%.

Соглашения на сумму более 50 млрд рублей ($515 млн) теперь также будут нуждаться в одобрении российского диктатора. Этот шаг был частично направлен на то, чтобы сохранить иностранные активы в России, поскольку продажа банков означала бы дополнительный отток капитала.

UniCredit и Raiffeisen ограничили сделки, но все же разрешают некоторые платежи, в том числе в иностранной валюте, если транзакции не подпадают под санкции. Это делает их ценными активами для России, которая с июня находится в кризисе трансграничных платежей.

Если Raiffeisen и UniCredit покинут российский рынок, единственным крупным банком, производящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за экспорт газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
18 октября 2024, 10:26
#
Треба було райфайзену і унікредіт швидше роздуплятися, а не задаватися цими питаннями на майже третій рік війни, коли всі нормальні компанії давно пішли з рф-ії.
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