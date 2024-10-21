Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов — обновленный Меморандум с МВФ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 октября 2024, 14:54 Читати українською

Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов — обновленный Меморандум с МВФ

Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги уже до завершения полномасштабной войны, после чего повышение тарифов продолжится. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги уже до завершения полномасштабной войны, после чего повышение тарифов продолжится.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов», — говорится в напоминании.

Повышение тарифов будут внедряться для получения возможности возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, в том числе после окончания войны в Украине.

Читайте: Постепенный рост тарифов на коммуналку: о чем договорилось правительство с МВФ

«Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств будет требовать постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств», — поясняется в документе.

Кабинет Министров Украины планирует принять дорожную карту, которая позволит постепенно либерализовать рынки газа и электроэнергии с планом реализации, где будут сроки на период после окончания военного положения.

Напомним

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что не касается электроэнергии и холодной воды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 октября 2024, 15:07
#
Ну нехай уряд читає укази ким чен зе — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-IX#Text

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:
послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.
+
0
nitrolog
nitrolog
21 октября 2024, 15:16
#
Так то ж закони для нас, а не для них)))
от ви і читайте))
вже стільки законів вони порушили що ніхто уваги не звертає, одним більше одним менше))
+
0
Три літри
Три літри
21 октября 2024, 15:19
#
Закон не Біблія, його можно міняти

А електроенергія тут взагалі не згадується.

До того ж зверни увагу на ось ці слова:
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович
Кому ж як не Уряду міняти закон який він і робив робив.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Три літри и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами