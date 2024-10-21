Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги уже до завершения полномасштабной войны, после чего повышение тарифов продолжится. Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.
Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов — обновленный Меморандум с МВФ
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Что известно
«Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов», — говорится в напоминании.
Повышение тарифов будут внедряться для получения возможности возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, в том числе после окончания войны в Украине.
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«Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств будет требовать постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств», — поясняется в документе.
Кабинет Министров Украины планирует принять дорожную карту, которая позволит постепенно либерализовать рынки газа и электроэнергии с планом реализации, где будут сроки на период после окончания военного положения.
Напомним
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что не касается электроэнергии и холодной воды.
Комментарии - 3
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування»
Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:
послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;
теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.
от ви і читайте))
вже стільки законів вони порушили що ніхто уваги не звертає, одним більше одним менше))
А електроенергія тут взагалі не згадується.
До того ж зверни увагу на ось ці слова:
Ініціатор(и) законопроекту:
Шмигаль Денис Анатолійович
Кому ж як не Уряду міняти закон який він і робив робив.