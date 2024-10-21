Правительство Украины может возобновить постепенное повышение тарифов — обновленный Меморандум с МВФ

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«Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов», — говорится в напоминании.

Повышение тарифов будут внедряться для получения возможности возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа, в том числе после окончания войны в Украине.

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«Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств будет требовать постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств», — поясняется в документе.

Кабинет Министров Украины планирует принять дорожную карту, которая позволит постепенно либерализовать рынки газа и электроэнергии с планом реализации, где будут сроки на период после окончания военного положения.

Напомним

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что не касается электроэнергии и холодной воды.