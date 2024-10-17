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17 октября 2024, 19:13 Читати українською

Отзыв сентября: Почему Приват заставляет клиентов ждать обмена изношенных купюр 3 года

Редакция Минфина определила победителя конкурса на отзыв месяца о работе банков в сентябре. Им стал наш читатель под ником Василий Костянецкий. Этот отзыв может быть полезен тем читателям, которые планируют обменять поврежденные купюры в долларах и евро, вот почему.

Редакция Минфина определила победителя конкурса на отзыв месяца о работе банков в сентябре.
Фото: pixabay.com

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Василий Костянецкий рассказал, что у него были поврежденные купюры на сумму 30 евро и 200 долларов и хотел поменять их в Приватбанке.

«Ну решил сделать все по закону так сказать, ну я как пенсионер, верящий еще специалистам, решил что здесь ну ничего такого быть не может, ах как я ошибался. В кассе очень вежливо с меня взяли за эту услугу более 1000 гривен клятвенно заверив несколько раз, что по времени это займет максимум 6 месяцев, а по ее опыту так и вообще 4−5 месяцев, я все сдал, оплатил, мне оформили 2 карточки в год на евро и доллары, заверив, что на них поступит моя ранее сданная сумма в течение 6 месяцев», — пишет читатель.

Через полгода он, не получив денег, решил выяснить, что происходит. Выяснять пришлось в отделении, где автор отзыва узнал, что валютное инкассо — до трех лет.

Что говорят банкиры и юристы

По нашему запросу в Приватбанке сообщили, что сроки и стоимость валютного инкассо не изменялись и опубликованы на сайте банка. Что касается того, почему банк предлагает такие большие сроки предоставления услуги, то в банке объяснили, что не могут на это влиять: это требования банка-корреспондента.

«Минфин» спросил юристов, как сейчас регулируется валютное инкассо. Юрист Ю К «Арес» Игорь Терещенко пояснил, что увеличение сроков инкассо связано с полномасштабной агрессией против Украины, значительно усложнившей логистические связи.

Ранее, говорит юрист, поврежденная иностранная валюта транспортировалась за границу в основном с помощью самолетов. «Сейчас по очевидным причинам этот путь недоступен. Следовательно, ожидать улучшения ситуации до завершения боевых действий не стоит», — добавляет он.

В разъяснении от 23.06.23 г. Нацбанк указал, что сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

«О целесообразности регулирования сроков операции со стороны НБУ — конечно, хотелось бы, чтобы регулятор более активно использовал свои полномочия и устанавливал сроки для проведения инкассо, чтобы людям не приходилось ждать проведения этой операции годами.

Однако понятно, почему Нацбанк занимает осторожную позицию — ведь в случае установления предельных сроков проведения операции может возникнуть ситуация, когда банки просто не смогут их придерживаться из-за недостатков логистики", — говорит Игорь Терещенко.

В то же время он напоминает, что банк обязательно должен информировать клиента об условиях предоставления услуги и комиссию, взимаемой за ее предоставление.

«Кроме того, что кассир должен быть знаком с условиями проведения операции, такая информация должна быть обязательно размещена в обозримом клиентами месте», — резюмирует Игорь Терещенко. Если такое наглядное информирование в отделении отсутствует, это нарушение со стороны банка, говорит юрист.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 октября 2024, 19:28
#
Есть масса обменных пунктов где поменяют немедленно .
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
17 октября 2024, 19:42
#
Запитання: чому приват змушує клієнтів чекати на обмін зношених купюр 3 роки
Відповідь: приват може порушувати норми і правила, бо НБУ не буде вживати заходи впливу щодо приватбанку
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