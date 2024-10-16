Война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить

Читайте также: Какой была маркетинговая конференция ROMI 2024

Что мешает бизнесу автоматизировать

не всегда дешевых

не всегда интегрированных между собой

с разными уровнями доступа

доплатами за каждый новый аккаунт

для одних и тех же корпоративных функций, но разными командами.

Кроме того, как отметила эксперт, 49% опрошенным мешает нехватка опыта, 43% респондентов отметили, что испытывают нехватку человеческих ресурсов, 35% испытывают проблемы с удобством использования, 31% - отсутствие стратегии, а 28% имеют недостаточное количество данных о клиентах.

О ROMI 2024

Главная маркетинговая конференция года — ROMI 2024 — прошла 4 октября в Chamber Plaza в Киеве. Во время мероприятия проходили оживленные дискуссии и доклады о самых эффективных и действенных инструментах в маркетинге.

Организаторами ROMI 2024 выступили сайт «Минфин», а также международная CPA-сеть SalesDoubler и агентство медийной рекламы newage.

Партнером мероприятия выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская IТ-компания, которая более 12 лет разрабатывает программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

Кроме того, конференцию поддержал PSP Platon — один из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года. За это время клиентами стали более 1000 компаний.