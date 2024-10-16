Во время диджитализации нужно привлекать все возможные сервисы, которые помогут ускорить работу работников, чтобы они концентрировались на более масштабных проектах. К тому же, война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить. Об этом заявила Наталья Устименко, Head of Direct Marketing омниканальной CDP eSputnik на конференции ROMI 2024.
Война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить
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Автоматизация маркетинговых коммуникаций
Автоматизация маркетинга помогает масштабировать бизнес. Ее цель — организовать процесс, улучшить качество обслуживания, увеличить продажу, сэкономить деньги и сэкономить время.
Автоматизация маркетинга — процесс, позволяющий с помощью программ оптимизировать маркетинговые задания и рутинные рабочие процессы. Это необходимо для лучшего генерирования лидов и быстрого закрытия сделок.
Также, это важный шаг для развития компании, поскольку он приводит к уменьшению количества повторяющихся процессов: отправки email-рассылок, SMS, push-сообщений. Если автоматизация маркетинговых процессов сконфигурирована эффективно, это решает две основные задачи:
- сотрудники начинают выполнять более сложные задачи;
- количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращается.
- На сегодняшний день, по словам Устименко, для 74% компаний наибольшим преимуществом автоматизации является экономия времени.
Кроме того, 91% компаний говорят, что спрос на автоматизации вырос за последние два года, а 10% Gustomer Journey полностью автоматизированы.
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Что мешает бизнесу автоматизироватьПо словам Устименко, в среднем МСБ использует для автоматизации 27 инструментов, но:
- не всегда дешевых
- не всегда интегрированных между собой
- с разными уровнями доступа
- доплатами за каждый новый аккаунт
- для одних и тех же корпоративных функций, но разными командами.
Кроме того, как отметила эксперт, 49% опрошенным мешает нехватка опыта, 43% респондентов отметили, что испытывают нехватку человеческих ресурсов, 35% испытывают проблемы с удобством использования, 31% - отсутствие стратегии, а 28% имеют недостаточное количество данных о клиентах.
О ROMI 2024
Главная маркетинговая конференция года — ROMI 2024 — прошла 4 октября в Chamber Plaza в Киеве. Во время мероприятия проходили оживленные дискуссии и доклады о самых эффективных и действенных инструментах в маркетинге.
Организаторами ROMI 2024 выступили сайт «Минфин», а также международная CPA-сеть SalesDoubler и агентство медийной рекламы newage.
Партнером мероприятия выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская IТ-компания, которая более 12 лет разрабатывает программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.
Кроме того, конференцию поддержал PSP Platon — один из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года. За это время клиентами стали более 1000 компаний.
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