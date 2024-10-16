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16 октября 2024, 14:33 Читати українською

Война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить

Во время диджитализации нужно привлекать все возможные сервисы, которые помогут ускорить работу работников, чтобы они концентрировались на более масштабных проектах. К тому же, война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить. Об этом заявила Наталья Устименко, Head of Direct Marketing омниканальной CDP eSputnik на конференции ROMI 2024.

Во время диджитализации нужно привлекать все возможные сервисы, которые помогут ускорить работу работников, чтобы они концентрировались на более масштабных проектах.

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Автоматизация маркетинговых коммуникаций

Автоматизация маркетинга помогает масштабировать бизнес. Ее цель — организовать процесс, улучшить качество обслуживания, увеличить продажу, сэкономить деньги и сэкономить время.

Автоматизация маркетинга — процесс, позволяющий с помощью программ оптимизировать маркетинговые задания и рутинные рабочие процессы. Это необходимо для лучшего генерирования лидов и быстрого закрытия сделок.

Также, это важный шаг для развития компании, поскольку он приводит к уменьшению количества повторяющихся процессов: отправки email-рассылок, SMS, push-сообщений. Если автоматизация маркетинговых процессов сконфигурирована эффективно, это решает две основные задачи:

  • сотрудники начинают выполнять более сложные задачи;
  • количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращается.
  • На сегодняшний день, по словам Устименко, для 74% компаний наибольшим преимуществом автоматизации является экономия времени.

    Кроме того, 91% компаний говорят, что спрос на автоматизации вырос за последние два года, а 10% Gustomer Journey полностью автоматизированы.

    Читайте также: Какой была маркетинговая конференция ROMI 2024

    Что мешает бизнесу автоматизировать

    По словам Устименко, в среднем МСБ использует для автоматизации 27 инструментов, но:

    • не всегда дешевых
    • не всегда интегрированных между собой
    • с разными уровнями доступа
    • доплатами за каждый новый аккаунт
    • для одних и тех же корпоративных функций, но разными командами.

    Кроме того, как отметила эксперт, 49% опрошенным мешает нехватка опыта, 43% респондентов отметили, что испытывают нехватку человеческих ресурсов, 35% испытывают проблемы с удобством использования, 31% - отсутствие стратегии, а 28% имеют недостаточное количество данных о клиентах.

    О ROMI 2024

    Главная маркетинговая конференция года — ROMI 2024 — прошла 4 октября в Chamber Plaza в Киеве. Во время мероприятия проходили оживленные дискуссии и доклады о самых эффективных и действенных инструментах в маркетинге.

    Организаторами ROMI 2024 выступили сайт «Минфин», а также международная CPA-сеть SalesDoubler и агентство медийной рекламы newage.

    Партнером мероприятия выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская IТ-компания, которая более 12 лет разрабатывает программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

    Кроме того, конференцию поддержал PSP Platon — один из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года. За это время клиентами стали более 1000 компаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
16 октября 2024, 15:14
#
Діджиталізація в дії…
+
+10
bonv
bonv
16 октября 2024, 15:14
#
Основна причина кризи в Україні - це корумпована влада на всіх рівнях. Гірше ж точно не буде ©
+
0
bonv
bonv
16 октября 2024, 15:15
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності. Скільки буде за підсумками 2024 року?
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