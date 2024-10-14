Какой была маркетинговая конференция ROMI 2024

Главная маркетинговая конференция года ROMI 2024 прошла 4 октября в Chamber Plaza в Киеве, подарив гостям и участникам мероприятия целый день оживленных дискуссий и докладов о самых эффективных и действенных инструментах в маркетинге. Рассказываем, чем запомнится ROMI 2024 и как это было.

О чем говорили на мероприятии

Конференция проходила в два потока — главный и второй, который называется «Все о GMP». Программы обоих были насыщенными и содержательными, а участники ROMI получили записи выступлений, которые могли пропустить.

Темы главного потока касались последних тенденций в мире маркетинга, стратегий работы с аудиторией, автоматизации маркетинговых коммуникаций и многое другое. Оживленной была дискуссия о Маркетинге финансовых услуг и лучших стратегиях для привлечения и лояльности клиентов. Участники раскрыли темы страховых компаний, объяснили, насколько это трудная сфера для продвижения и как анализировать маркетинговые показатели и не бояться адаптировать свои продукты к реалиям.

Горячей была дискуссия «Инхаус и внешние команды. Что, где, почему работает эффективнее?». Спикеры активно спорили о том, каким образом команды могут быстрее закрывать маркетинговые вопросы — обращаясь в агентства или наоборот развивая собственный маркетинговый отдел, где работники будут продвигать продукты и сервисы, которыми они горят и знают досконально.

Спорили также и о том, какой формат работы лучше — офлайн или онлайн. Каковы преимущества каждого из форматов в условиях войны и угрозы блекаутов. Несмотря на это, известно, что в спорах рождается истина. Гости мероприятия внимательно наблюдали за аргументами, которые приводили участники дискуссий, и делали соответствующие выводы.

Одним из партнеров конференции ROMI 2024 выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — это украинская ИТ-компания, более 12 лет разрабатывающая программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

От eSputnik выступила Head of Direct Marketing Наталья Устименко с докладом на тему «Автоматизация маркетинговых коммуникаций: как увеличить прибыль, снизив затраты». Эксперт подчеркнула, что во времена диджитализации нужно привлекать все возможные сервисы, которые помогут ускорить работу работников, чтобы они концентрировались на более масштабных проектах. К тому же, война побуждает украинцев ускоряться в плане работы, чтобы выжить.

Отдельно внимание посетителей мероприятия привлекла тема «Влияние операционной эффективности на маркетинговые бюджеты». Спикер General Manager Bolt Food Украина Вячеслав Левченко в рамках своего доклада раскрыл тезис о «ошибке выжившего маркетолога». Он объяснил: люди фокусируются на том, чтобы исследовать ошибки, анализировать случившееся, но не фокусируются на том, что позволило проекту несмотря на эту ошибку выжить и двигаться дальше. Поэтому Вячеслав Левченко подчеркнул — следует менять фокус и смотреть шире. К тому же, маркетинг может участвовать во многих аспектах создания и разработки продуктов и сервисов, должен взаимодействовать с отделами логистики, продаж, доставки, инженерии и т. д. , чтобы знать, какие именно темы волнуют пользователя и лучше показывать преимущества услуг.

Второй поток был посвящен детальному обзору преимуществ маркетинговых инструментов Google Marketing Platform, Display&Video 360, Creative Studio, Campaign Manager 360, Google Analytics 4/360. Проводили второй поток по инициативе соорганизаторов ROMI — команды агентства newage. Спикеры подробно рассмотрели маркетинговые инструменты, которые, несмотря на свою сложность, зарекомендовали себя как действенные и эффективные.

Гости мероприятия смогли задуматься, почему каждому бизнесу не помешает использование таких инструментов, как они помогут ускорить работу маркетингового отдела и вывести ее на новый уровень. Слушатели второго потока получили возможность найти мотивацию проводить обучение в пределах своих команд для того, чтобы разобраться, как пользоваться подобными инструментами, чтобы адаптировать их под конкретный бизнес-запрос и стратегию продвижения.

Помогали с проведением мероприятия

Организаторами ROMI 2024 выступили сайт Минфин, а также международная CPA-сеть SalesDoubler и агентство медийной рекламы newage.

Партнером мероприятия выступила омниканальная Customer Data Platform eSputnik — это украинская ИТ-компания, более 12 лет разрабатывающая программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

Кроме того, конференцию поддержал PSP Platon — один из лидеров платежных услуг в Украине. Платежный провайдер осуществляет процессинг платежей и предоставляет услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 г. За это время клиентами стали более 1000 компаний.

В своем портфеле сервисов имеет как стандартные e-commerce продукты, так и специализированные решения для кредитных организаций, образовательных проектов, интернет и хостинг провайдеров, а также билетных и букинг операторов.

Команда сайта «Минфин» как организатора искренне благодарна каждому из партнеров и спонсоров за вклад в проведение ROMI 2024 и усиление маркетинговых команд украинских бизнесов.