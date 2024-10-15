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15 жовтня 2024, 19:01

Пенсія в Україні: Скільки пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 жовтня 2024 року пенсії понад 10 тисяч грн отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 342 593 особи). Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Станом на 1 жовтня 2024 року пенсії понад 10 тисяч грн отримували 1 313 274 українців.
Фото: AI

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Зазначається, що більша частина українців одержують пенсії до 5 тисяч грн:

  • до 3000 грн — 25,8%, 2 667 096 осіб, середня пенсія — 2 761,66 грн,
  • від 3001 до 4000 грн — 17,3%, 1 795 235 осіб, середня пенсія — 3 544,92 грн,
  • від 4001 до 5000 грн — 18,6%, 1 922 339 осіб, середня пенсія — 4 414,30 грн,
  • від 5001 до 10000 грн — 25,6%, 2 644 649 осіб, середня пенсія — 6 860,60 грн,
  • понад 10 000 грн — 12,7%, 1 313 27 особи, середня пенсія — 15 354,09 грн.

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Середній розмір пенсії

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7% до 5 851,86 грн. Зазначимо, що інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.

Регіони

Середні пенсії в регіонах України різні, найвищі в Києві (7 971,08 грн), найнижчі — у Тернопільській області (4 460,51 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
15 жовтня 2024, 20:35
#
87% пенсіонерів злидні. Цікаво чим вони завинили. Питання риторичне.
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