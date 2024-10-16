«єОселя»: С начала года украинцы получили кредиты на приобретение жилья на 12,1 млрд грн

С начала 2024 года по программе доступных кредитов «єОселя» украинцы получили 7 113 кредитов на приобретение жилья на 12,1 млрд грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Где покупают жилье

70,5% кредитов украинцы оформили для приобретения жилья на вторичном рынке — 5 012 жилых объектов;

у застройщика приобретено 1 606 объектов недвижимости (22,6%), из них 495 (7%) — на этапе строительства.

Кто получил кредит

За прошедшую неделю украинцы оформили 140 кредитов на 235 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

50 военнослужащих и силовиков

13 педагогов

16 медиков

4 ученых

Кредиты под 7% получили:

43 украинца без собственного жилья

6 ВПО

8 ветеранов

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Где выдано больше всего

Больше кредитов выдано в Киевской области — 42, городе Киеве — 29, Одесской области — 9, Львовской и Винницкой областях — по 7.

Напомним

Программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают его в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».

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Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.