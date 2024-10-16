С начала 2024 года по программе доступных кредитов «єОселя» украинцы получили 7 113 кредитов на приобретение жилья на 12,1 млрд грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.
«єОселя»: С начала года украинцы получили кредиты на приобретение жилья на 12,1 млрд грн
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Где покупают жилье
- 70,5% кредитов украинцы оформили для приобретения жилья на вторичном рынке — 5 012 жилых объектов;
- у застройщика приобретено 1 606 объектов недвижимости (22,6%), из них 495 (7%) — на этапе строительства.
Кто получил кредит
За прошедшую неделю украинцы оформили 140 кредитов на 235 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
- 50 военнослужащих и силовиков
- 13 педагогов
- 16 медиков
- 4 ученых
Кредиты под 7% получили:
- 43 украинца без собственного жилья
- 6 ВПО
- 8 ветеранов
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Где выдано больше всего
Больше кредитов выдано в Киевской области — 42, городе Киеве — 29, Одесской области — 9, Львовской и Винницкой областях — по 7.
Напомним
Программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. Реализовывают его в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».
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Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.
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